上周二晚，到市区一所教会的多功能室和球友们打乒乓，一位老友瞥见我双臂上“印着”两大片淤青，笑眯眯逗曰：“怎么搞的？被老婆捏的？哈哈哈……”

真是一言难尽啊！若说那是因为自己动手打通下水道给整的，看官信吗？事实还真是如此。2020年第三季，妻对寒舍的“分期装修”进入了最高潮——单单厨房就打掉了两道半的墙：女佣厕所和洗衣间的两面墙，是在设计师的建议下拉倒的——拆除厕所和洗衣间之后，立马可以开拓出一个超级大的厨房。至于卸走厨房和客厅之间的半面墙，却是我的主张——开放式的空间可进一步让视野更宽阔。

这个近乎完美的构思，在2022年的一次下水道严重堵塞时，竟然被经验丰富的水工师傅阿德批评得狗血淋头！首先是洗碗机和洗手盆的下水道口，竟被设计师隐藏在一整排的壁橱之后。为了疏通这段管道，阿德必须把壁橱一大一小的两个抽屉完全搬走，才能“看到”下水道口。“眼到”不管用，必须得“手到”才能干活。按老师傅的说法，设计师虽然在壁橱内部锯掉了尾端两段不影响支撑架构的横木，但却还是没有留出足够的“手路”给水工，真要“动起手来”，实在难以“大展身手”！阿德钻进柜子里匍匐着使劲，好不容易才将这段管道打通了。可下流的水势依然缓慢，显然是主要的大管道也堵了！寻来找去，怎么都不是呢？壁橱里隐蔽的储物空间内虽然“多管齐下”，老师傅却一清二楚——那些个都是支管！咋么办？找把梯子来爬上天花板，看看楼上的水管走势就一目了然！