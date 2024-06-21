关注巴黎的海外网友时不时分享花都讯息，前两天收到新一则，谓全市尺价最贵楼宇坐落第六区Place Furstenberg，读着不禁会心微笑。30年前初来乍到，省吃省用囤积了几文钱，银行利息低到接近零，长此以往不是办法，想想不如置业，他日坐食山空，起码免却沦落街头之苦。市郊卫星镇不在考虑范围之内，因为舍不得远离表演艺术场地，荒山野岭日长夜更长，穷极无聊把心一横，执笔埋头写百万字长篇小说岂不糟糕？连正正式式的20区，双位数字的都可免则免——当时住第16区，有个势利港友到访，步出地铁站环顾四周，翻翻白眼直接狠批：“简直像去了比利时！”虽然后来断绝来往与此无关，暮鼓晨钟毕竟清晰可闻，街尾乃普鲁斯特故居遗址又如何，那种透骨的冷冷清清，毋庸填进宋词也嫌凄凄惨惨戚戚。

俗语说初生之犊不畏虎，可以是表扬勇气可嘉，也可以是慨叹不知天高地厚，我把找房子第一志愿锁定在富士丹堡广场，识时务的法国人得悉，反应肯定是后者。价钱还在其次，更重要根本不会有卖家放盘，小广场东南西北楼宇加起来不过十几幢，非富则贵的住客一旦仙游，承继不动产的下一代如获至宝，轻易不会拿出来变卖，张三李四成为米雪菲花芳邻的或然率，真是微乎其微。

忽然扯上个好莱坞女明星，资历浅的影迷可能以为她步前辈玛莲德烈治（也译玛琳·黛德丽）后尘，事业走下坡大隐隐于巴黎。不不，说的不过是《心外幽情》（The Age of Innocence）最后一场，老去的男主角丹尼尔戴路易士在儿子牵引下，千里迢迢探访落籍欧陆的旧情人，站在门前左思右想犹疑不决，抬头一望，窗后似乎闪现玉人身影，拍摄地点正是富士丹堡广场。他终于没有上楼——我也没有，但动念在这里居住，其实与原名《纯真年代》的电影无关，那是因为A逝世后第一个夏日音乐节，黄昏路过有人在广场树下拉小提琴，驻足聆听，忽然看见旁边几个月大的婴儿，双眼澄澈明亮。