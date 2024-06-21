陈煜：竹中大工道具馆

斧、锯、凿、刨、墨斗、锥，这些并不陌生的木作工具的展示开启另一程奥妙之旅。

因为一份优秀的学生作业，2022年底在崇文阁举办“天福宫斗拱工作坊”，以3D打印的构件介绍新加坡华族传统建筑当属首创，深知本地缺乏详细建筑测绘与构件记录的困境。要脱离纸上谈兵的想象，须亲临现场观察实物，虽然曾带领学生前往闽南考察，在惠安参观过木构件制作工场，在泉州见过木作工具展，遗憾的是未见系统的陈列说明。



慕名前往神户的竹中大工道具馆（简称：道具馆），这是由竹中工务店于1984年开设的以木作工具为主题的展馆。作为日本五大建设公司之一的竹中工务店，历史可以追溯至1610年，竹中家以建造寺院神社起家，至今收藏3万5000余件的木作工具，这样的专业展馆不仅是日本唯一，亦属举世罕见。建馆30年之际，道具馆由中山手迁至六甲山现址，新馆于2016年获得日本建筑协会选赏，次年荣获日本建筑业协会赏。

入夏的六甲山郁郁葱葱，绿树环绕的庭园里低调优雅的道具馆，为了降低建筑体量，地面仅为一层，展示设于地下两层的空间里，以中庭引入自然光，清灰瓦的坡屋顶，原木的天花板，通透的玻璃幕墙，轻盈的平台，将建筑融于环境，还未进入展馆已感受到日本传统的当代演绎。