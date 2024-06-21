红酒：三十年河东，三十年河西

上周带了一批Venture Capitalist 创投营的学生到新加坡和印尼游学考察。曾几何时中国已从一个资本输入国变成资本输出国！30年前，都是外资带着资本和技术进入中国，现在是倒过来了，是中国企业带着资本和技术出来找寻新的增长机会。三十年河东，三十年河西，世界变化之快，真的是不可思量！

想当年，90年代初期，我才刚加入新加坡国大，当时最热门的话题是中国加入世贸组织会带来的影响，许多海外华商和企业家纷纷探讨“Doing business in China”的机遇和挑战。当时中国经济改革开放从计划经济向市场经济转型，吸引了大批外资，海外企业纷纷带着资金、产品和技术涌入中国。那时的中国拥有大量廉价劳动力，庞大的人口红利，广大的市场空间，给外商提供许多商业机会。这些年的发展，外资的投入促进中国加速工业化和城市化的进程，创造大量的就业机会，提高人民收入水平。许多中国企业也通过与外资的合作，学到先进的生产技术和管理经验，带动整个中国经济和社会的蓬勃发展。

随着三十几年经济快速的发展，中国劳动力成本的不断上升，企业不得不开始寻找新的低成本生产基地，部分制造业开始将生产基地转移到东南亚，以求降低成本和优化供应链。许多企业也纷纷开拓新市场，寻求市场多元化以避免对单一市场的依赖。加上中国政府通过一带一路的倡议，对东南亚基础设施的投资，包括港口、铁路、公路等项目，为许多中国企业在东南亚的发展提供很多机会。“走出去”成为中国企业的热潮。