“一颗种子，一个善念…”

星云大师说：分享故事：农夫从一袋种子取出数十粒，将它们埋进土壤。他用水浇灌，种子们逐渐成长，变化成芽的形式。农夫满心期盼种子能够长成丰硕的果实。然而，日子一天天过去，芽始终没有长成丰硕作物，而农夫的心也转为失落。他不明白，为什么他用心照顾的种子，始终没有长大？农夫最后放弃了，选择耕作其它作物。

一天午后，农夫的女儿一家人来访。众人好奇询问着农夫，为何那些干枯的芽不再继续生长？农夫告知原因。听完原因后，农夫的女儿独自拿着装水的器皿，为那些干枯的种子浇水。与农夫不同的是，女孩将土壤挖得更深，让芽可以吸取更多水分。

经过几天时间，芽竟成长茁壮，长成果实。原来，这种作物种植在土壤表层，容易因为吸取不到水分而枯萎。农夫悟出道理：虽然经验老道，但还是遇到状况，信心扎根得不够深，渐渐就被眼前环境影响，而选择放弃。而种子，还是在那里等着，只要有人能给它们一些助缘，还是会长大的！

·改变

宇宙间的植物，都是靠着种子而繁荣，如果宇宙之大没有种子作为本源来繁衍，就没有办法开花结果。当然，种子有好有坏，所以农夫耕种都要选好的种子。现代的农业植物专家，透过接枝接种的技术来改良品种，接枝接种都要选择优良品种。

从一颗种子可以改变世界，我们就可以知道，每做一件事，每起一个念头，每说一句话，我们不要以为是很小的事情。报载，在北京的一只蝴蝶翅膀振动一下，就可以掀动欧洲的空气；牵一发而动全身，一滴水就可以流入三江四海之内。一颗石子投入大海，它就可以振动五洲七洋，所以“莫以小善而不为，莫以小恶而为之”，这都是“一颗种子”的原理，不能大意。二千多年前，佛教的高僧大德从印度来华，他们携带了一些种子，今天中国的胡桃、胡椒、胡瓜、胡麻等，这些“胡”的品种，不都是当初佛教携来的一颗种子，而今才得以繁衍不已的吗？

·因缘

“一花一世界，一叶一如来”；一不是少，万不是多，即使是道家也说：“一生二，二生三，三生万物”，从一颗种子，想到世界上的一，实在是奇妙的数字；一颗种子，一朵花，一棵树，一座山，一个国家，一个世界，一个虚空，可是这个一，里面包含了无限。所以一等于种子一样，可小可大，可多可少，可一也可无限。

我们种植，从一颗种子开始；我们布施，从一块钱开始；我们说话，从一句善语开始；我们做事，从一件善事开始：我们有了这许多善美的“一”的因缘，还怕我们的未来没有无限美好的果实吗？