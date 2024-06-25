“忍辱负重的大智大勇…”

星云大师说：分享故事：明代才子唐寅，字伯虎，出生于苏州，祖籍晋昌，在他的书画落款中，往往写的是“晋昌唐寅”。他在明孝宗弘治十一年考中应天府乡试第一名。第二年唐寅赴京考试，怎知被牵连入作弊案而下狱，后查明无辜而获释，返回苏州。

元配夫人见他科场失意，离他而去，这打击令他意志消沉，终日恍惚。他每天游荡于吴越湖湘，望古今之变幻，悟生死之造化，终于参透了一个“忍”字，并写出了一首《百忍歌》，节录部分如下：“百忍歌，百忍歌，人生不忍将奈何？我今与汝歌百忍，汝当拍手笑呵呵！朝也忍，暮也忍；耻也忍，辱也忍；苦也忍，痛也忍；饥也忍，寒也忍；欺也忍，怒也忍；是也忍，非也忍；方寸之间当自省；……君不见，如来割身痛也忍，孔子绝粮饥也忍；韩信胯下辱也忍，闵子单衣寒也忍；师德唾面羞也忍，刘宽污衣怒也忍；不疑诬金欺也忍，张公九世百般忍。”

·接受

我们的身边，太多这样的例子发生：有人忍不下一口气，而恶言刀枪相向；有人忍受不了他人春风得意，而嫉妒诬陷；有人不能忍受生活压力，而放弃人生；有人不能忍穷苦，转而投机取巧，欺瞒诈骗。许多人可以说整日是在不能忍当中汲营，结果把生活搞得乌烟瘴气，一塌糊涂。

一般人都以为，忍就是对违逆之境硬吞、硬忍耐。其实，忍并非懦弱、退缩，而是忍辱负重的大智大勇，也是懂得化解的生活智慧。四点分享：

一、忍是认识：对每个当前所面临的好坏境界，先不急着做出反应，而能静心思考，其中的是非得失、前因后果都清楚认识，才足以生起忍的智慧与力量。

二、忍是接受：认清世间的是非善恶喜乐，更要放宽肚皮，坦然接受。好坏、冷热、饱饿、老病、荣宠怨恨、有理无理、快心失意事都接受。接受得了，才有心思寻求解决之道，善因好缘就会随之而来。

·化解

三、忍是担当：很多人因为担不起输和侮辱，担不起逆耳的一句话，甚至担不起别人的好，天天在嫉妒瞋火里讨生活，这样不是把功德和好因缘都烧尽了呢？当有人对我们恶口毁谤、无理谩骂时，能够默然以对，以沉默来折服恶口，才是了不起的承担和勇气。明朝吕坤在《呻吟语‧应务》中有说：“不为外撼，不以物移，而后可以任天下之大事”；我们能够接受他人的指正与批评，不为八风所撼，不为物欲所动，才是真正的大器。

四、忍是化解：苦的要化解，才能转苦为乐；乐的也能化解，才能增上。顺逆之境懂得处理、运用，就是一种忍的功夫。水受热便转为气体，水蒸气遇冷又转成云，那是因为水能化解外境的压力，才能随缘变化。纵观人类社会，从游牧、农业再到商业社会，又到现在的资讯时代，也是因为人类能化解大时代的种种变迁与考验，才能不断向前，走出新路。