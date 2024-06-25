何华：新版“雷普利”像个阴沉大叔

很多年前，我看过1999年的电影《天才雷普利》（也译《良心善意》），由麦特·戴蒙和祖迪·罗主演，那时的祖迪·罗，是他颜值的巅峰。祖迪·罗太经不起时间摧残，老得太快。这一版电影，导演是执导《英国病人》的安东尼·明喜拉。后来我又找到亚兰·德伦1960年主演的雷普利，片名叫《怒海沉尸》，也不错。

大概因为故事精彩，总是被不断翻拍。最近八集美剧《雷普利》播出，黑白的，摄影讲究，评价很高。但我觉得2024版《雷普利》没有超越安东尼·明喜拉执导的电影版。

先说不足，再说优点。新版《雷普利》最大的遗憾，两个主演看着不舒服，尤其是雷普利的扮演者爱尔兰人安德鲁·斯科特，因为不舒服，他越会演就越不舒服。这两个演员都太老，安德鲁·斯科特看上去就是个中年大叔，还一脸阴沉，无情无义。电影版麦特·戴蒙虽然不帅，但呆萌，对迪基有爱意，不仅爱财也爱人。新版迪基的扮演者也没有富家少爷的颓废气质和游手好闲的松弛感。看看1999电影版祖迪·罗演的迪基，在街头那一连串放荡扭摆的步子，走得太迷人了；还有他邪美的眼神，同样迷人。新版迪基没这个魅力。新版一共八集，迪基第三集第20分钟时就被雷普利用船桨打死。因为饰演迪基的演员选得不好，迪基死了，观众也不牵挂。电影版，祖迪·罗的迪基，电影将近三分之二的时候才死，他一消失，银幕似乎一下子就暗淡了。祖迪·罗太华丽多彩了，观众不舍，都记挂着这个花花公子。