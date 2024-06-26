后来慢慢发现日本有一类黑胶唱片爵士乐酒吧文化特别令人着迷，它们几十年来像老酒一样的存在着。

不知道从什么时候开始，广告人总有开店的梦，要嘛想开酒吧，要嘛想开咖啡馆。这两个老俗的梦想我也有过，也都一一把它们实现了！当时关注的是怎么样让这件事做得不那么俗气和老套，也不断自问开店的真正理由，好让自己更有动力圆梦。

十多年前一次到台北出差，专程去探望一个离开了广告圈开咖啡馆的前同事梁Sir，在他充满咖啡香的店里喝着他亲自烘焙的咖啡，看着陆陆续续上门的客人和一个广告人变成一个咖啡师的状态……确实他更适合开店。我相信主要的原因还是因为找到了真正属于自己的事业，培养了咖啡专业和技能有了不错的回报。当时我其实不太懂咖啡，烘焙咖啡馆在新加坡和上海也没有像今天这样普遍，只知道kopi o siu dai（南洋咖啡乌少糖）是最好喝的咖啡，第一次喝上梁Sir带有果香的咖啡，觉得原来咖啡是可以这么好喝的。

梁Sir的店是加盟店，一心想自创品牌并去上海发展。我当时在上海生活，聊着聊着就有一起合作的想法，听梁Sir说起咖啡各种说不完的专业知识，我们决定取名Coffee Blablabla，但后来上海找店面的复杂性和风险，没有让事情得以顺利的进行，梁Sir最终决定留守熟悉的台北，并邀我一起合资了一家小店。经营了几年，台湾咖啡馆市场竞争起了巨大变化，7-Eleven和其他便利店的咖啡品质越做越好，同样的美式咖啡，价格是咖啡馆的一半，有时还买一送一。面对严酷的竞争，许多咖啡馆都无法经营下去，我们经营了七年的小店最终决定结束合作。梁Sir保留了自营的一家同名店，也更关注自己一直经营状况良好的精品咖啡工作室，把我们结束合作的小店，转让给了另一个想开咖啡馆的广告人寻梦。梁Sir 的咖啡还是一样的好喝，每一次到台北还是会往他工作室跑，品尝他的好咖啡，听听他的新梦想。

除了爱喝咖啡，许多广告人也是酒吧的常客，遇上自己喜欢的酒吧，黏性会很强。喜欢的原因有许多……好的氛围、好喝的调酒或独特的威士忌、聊得来的老板或调酒师等等。爵士乐是我的爱好，很自然地就喜欢往爵士乐酒吧跑，有许多是有live现场演出的小酒吧。后来慢慢发现日本有一类黑胶唱片爵士乐酒吧（jazz kissa）文化特别令人着迷，它们几十年来像老酒一样的存在着。曾经去过日本许多不同的城市，只要上网一搜都会有好几家这类型酒吧，一般店都不大，店员也不多，许多店是老先生自己一人在经营，一张原木长吧台桌，一墙几千张的黑胶唱片，许多威士忌和简单的调酒， 专业级音响设备和必备的两个大音箱。店里只播放爵士乐。据说当初会有这类型酒吧的出现，是为了满足许多家里无法提供条件的音乐爱好者。在上海生活十几年，一直很纳闷为什么曾经十里洋场的魔都上海，竟然没有一家这类型的酒吧？从此，动起在上海自己开一家店的念头。

念头一发不可收拾，开始大量收集资料、音响器材和大量采购新旧爵士黑胶唱片，其中1939年在美国创立，以录制爵士乐著称的唱片品牌Blue Note更是不可缺少的收藏。经典的Blue Note一词基本上就等于爵士乐，为了新店能让人们对黑胶唱片产生更直接的联想，决定取名“Black Note”，有黑色音符之意。店也选址在上海家里同一个小区的二楼店屋，想着喝多了也应该可以爬着回家……一楼只看到一面绿色铁门和一面店名铜色圆招牌，让客人先体验推开铁门，踩着十来阶木楼梯嘎嘣嘎嘣走上二楼隐藏式酒吧的惊喜。

就这样，我和合伙人小宝哥在2019年9月开了上海第一家黑胶唱片爵士乐酒吧……持续圆梦，寻梦。