点智慧：初心·历久弥新

“有些观念与价值，是不会改变的…”

星云大师说：分享故事：1912年春天，年近半百的教授正在哈佛大学讲课，一只知更鸟突然飞落在教室的窗台上不停地欢叫。教授停下来出神地打量着小鸟……许久，教授才转向学生，轻轻地说：“对不起，同学们，失陪了，我与春天有个约会。”说完，他迈着轻盈的脚步走出教室。

这位教授就是被钱锺书先生（中国作家、文学研究家）归入“五位近代最有智慧的人”之列的西班牙著名哲学家及文学评论家乔治·桑塔亚那。桑塔亚那在20多年的教学生涯中，一直笔耕不辍，出版了多部颇有影响的学术著作。促使桑塔亚那辞别哈佛和美国的主要原因有两点：首先，桑塔亚那对哈佛素无好感。在他看来，哈佛教育的目的就是为学生毕业后的职业生涯做准备，这与他的教育宗旨极不吻合。

其次，桑塔亚那对美国也一直心怀不满。1898年，美国通过与西班牙的战争吞并菲律宾，将古巴划入自己的势力范围，这对于在西班牙度过童年、至今仍保留着西班牙国籍的桑塔亚那来说，是个无法弥补的伤害。

就这样，桑塔亚那决定跟随一只知更鸟，离开了美国。后来，他因战争而滞留英伦，一住就是5年。这期间，他拒绝了剑桥、牛津等大学的任教邀请，埋首于巨著《英伦独语》的写作。桑塔亚那的初心，一直都在；原来，初心，就是在人生的起点所许下的梦想，是一生渴望抵达的目标。

·始终



初心是一样与历久弥新很贴切的东西，我们总希望它能历久弥新，不因时刻而变旧、变腐，反而更显价值。初心对旅程有着莫大的影响，它就像照明灯，或者指路牌，在我们因追梦但感到茫然时，给我们最好的答案。然而，世上却有许多人总说“不忘初心，方得始终”，但却忘了“初心易得，始终难守”。所以，我们可以做的，就是保持着初心在这个世界奋斗，走远了，也别忘了是为了什么而出发。

·益谦



世间生活，“历久弥新”的价值是什么？四点分享：

一、穷当益坚：我们一生中，难免会有时运不济，遇到困难时要“人穷志不穷”。愈处贫穷低下，愈要表现出自己人格的清高；纵使雪压霜欺，也要有如秋尽冬初的菊花，不为寒霜所屈。一个人如果到了贫穷就不讲究节操、不讲究义气，那才是真正的贫穷。

二、富当益谦：所谓“富在知足，贵在求退”，名望未必会伴随富贵而来，即使是富贵人家，也要进德修业，谦虚自养，才能受人尊重。一个谦冲自牧，肯屈尊降贵为人服务的人，才会受人尊敬和喜爱。世上有许多人，不以自家财富为傲，一心系于国家人民的前途安危，因此在他过世时，仍享有好名声。

三、少当益勤：一个人如果地位很低，金钱很少，日用艰难，都不要紧，只要肯勤劳，必定有致富的一天。天下没有白吃的午餐，美国前总统富兰克林也曾说：“勤奋是幸运之母。”有的人找职业，常常要别人介绍，其实如果自己肯毛遂自荐，主动让老板试用，以勤劳负责任的态度来工作，何愁没有工作做？

四、老当益壮：年龄大了，并不可怕，重要的是保持一颗年轻的心，唯有老当益壮，才能不受淘汰，也唯有努力不懈，才是永保青春的最佳方法。当努力有成果时，自己也会不知不觉地成长。当做事有了信心，生命就更加有意义、有价值，活力与年轻亦会随之而来。

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