毛尖：只要中年人够天真

最近有一部韩剧很火，叫《背着善宰跑》。男主善宰是韩国歌星，女主任素是男主粉丝，大歌星因为抑郁自杀，女主于是几次穿越时空，奋不顾身回到少年时代青年时代，一定要把偶像从宿命中拯救出来。从第一集到最后一集，编导一路撒糖，你困的时候，我伸出胳膊让你睡到发麻，你醉的时候，我才鼓起勇气表白，反正，都是桥段。但是，这么个套路集锦剧却拿下了豆瓣8.8的高分。

好多年来，我一直呼吁：不要向韩剧学习，因为国产剧的注水法，大量借自韩剧。但是，看完高人气高套路的《背着善宰跑》，突然觉得该思考一下，我们可以向韩剧学什么。

这些家庭剧里的中年人，个个天真。天真成就了《请回答1988》里的所有中年人，也是这群中年人，后来集体成就了《爱的迫降》。《爱的迫降》那么胡编乱造，跟《太阳的后羿》跟《顶楼》（也译《上流战争》）一样，剧情都是外挂又漏风，但韩国中年层演员的天真体质，集体构成了韩国家庭表达的最好传统。《背着善宰跑》里的家长也是，无论是善宰的爸爸，还是任素的妈妈外婆，虽然都被生活追赶，但每个人，都有很多余地让自己笑也让别人笑。任素的妈妈也会得癌症，但风淡云轻过去了，倒是女儿醒不来，要大张旗鼓跳大神。天真，就是最好的家国广告，如此，任素偷偷拿着妈妈刚炖好的鸡汤送给善宰喝，观众只觉得家风如此。