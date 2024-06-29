点智慧：实践替代空谈

“做人不要发空愿…”

星云大师说：分享故事：小伙子问他的渔夫父亲：“我可以告诉人们，自己的梦想吗？”渔夫问道：“你为什么想知道这个？”小伙子说：“因为我有很多远大的梦想，真的很大！我希望对生活的各个领域、对我这一代人的方方面面产生影响。然而，我不知道是否应该告诉人们我的这些梦想。”

渔夫笑了笑，说道：“我们去河里抓点鱼吧。然后，我们再继续对话，好吗？”到了河边，他们把鱼饵放在鱼钩上，扔进河里钓鱼。几个小时后，他们已经钓到很多鱼，篮子也快装满了。

渔夫停下来，指着篮子对儿子说：“你看看篮子里有这么多鱼。他们被钩住了，现在的命运与在河里的不同了。这些鱼失去了生命中的一切，你知道为什么它们要经历不幸吗？”小伙子摇摇头。渔夫说：“那是因为它们没有把嘴合上。闭着嘴的鱼永远不会被鱼钩捕获。”

说到这里，渔夫拍了儿子的肩膀继续说：“这就是现实生活中的情况。许多人失败了，失去了他们在生活中所获得的一切，因为他们把嘴张得太大，告诉别人他们的梦想和计划后却没有行动。所有人都应该有梦想，而最好的方法就是，不要空谈，付诸于行动，只有通过努力，才有机会完成梦想。”

·自问

“说”总是比“做”容易，因此生活中我们常常会碰到这样的人，说了一大堆，却完成不了多少，这就叫做“发空愿”。虽说有发愿总比没发愿好，但若发了愿，却没有办法实践，还是要扪心自问，是不是自欺欺人？还是我们知道明知做不到，或根本不想做，却还要发愿？当然，发愿除了不能心存欺骗外，也要避免发不切实际的愿，做不合常理、根本不可能实现的事。这就好比有些人做偏门生意，却天天求神拜佛希望得到佑护，这是不可能的，一个越努力去实践“坏事”的人，种下的恶因，长出来的一定是恶果。

·去做

佛家有“空中楼阁”的譬喻，意思是说，好高骛远，不从基础做起，不能脚踏实地，是无法成就事业的。现实生活中，将自己的脚踩在虚无缥缈间，一直只有空谈，是很不实在的。唯有脚踏实地，把握当下，才真正有可能开创事业。

俗语说：“说道一丈，不如行道一尺”，我们能说多少，就要做到多少，如孟子说：“求则得之，是求在我者也”，你要想有所成就，就必须付出一定的努力，如果凡事不亲身力行，就如画饼疗饥般不切实际，永远也不可能成功。