李天葆：绝色四美图卷

无双谱之所以无双，纵然貌有相似，但心性不一样，绝对是独立的个体存在，而不是一厢情愿的以自己意愿来打造。玉人独一无二，并无完美。

最近不怎么的，提起李琳琳——那新的女同志影片没去关注，反倒重看1981年的《无双谱》。那时刚30出头，分饰兄妹二人，女扮男装就算了，妹妹段素四花样百出，遇见水边嬉戏的汤镇业——他白净赤身，难得一双秀目，凝视则水漾年华，许下孽缘。恃着轻功了得，来去自如，窥看郎君下笔画丹青：仕女图四美，画了广寒宫仙子，她索性穿上蝉翼白纱，衣带飘飘，抽出画图，换了白纸，佯装嫦娥从画中走出来，谪仙下凡。她趁机斥责书生，不尊重月宫仙子；另一方面，欲拒还迎，芳心暗喜，说仙女下凡尘，了一段尘缘。他不相信她的身份，疑心是猪朋狗友借青楼女子假托名义前来。

画一卷昭君图，她则以琵琶乐声招引书生，在江畔一身狐裘兜套，这次说明妃娘娘降世，装着神圣不可侵犯的凛然模样——分明柔情万缕，却不能明说自己的底细。书生问：为何不论仙子还是昭君娘娘，容貌五官则是同一人？她辩道：因为心中所想，情之所钟，仙子形体已消失，而赋予外表是绘者所思，思之即来，是他唤她来的——又何尝不是他的儒雅气质吸引了她，一次一次的用古代美人的魅丽外壳出现，为的是接近他？

四美图要是完成了，她是以真身相见了？再也没有借口，没有任何历代的仙子美人做幌子，那层云雾即将拨开，她也是活生生的血肉之躯，有温度有热情，并非虚无飘渺，摸得着，碰得到。接近真相，也就突生制肘，这次是阴阳之隔，但正是极浪漫处，即冲破时空，水底纱棺的香魂飘然而去；书生顺着纱巾而去，拉到尽处，便是意中人了。不理会俗世富贵，远遁做一对水上情鸳，是人，是鬼，只求灵魂契合。