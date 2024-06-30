“求福不如修身…”

星云大师说：分享故事：当五祖弘忍大师（唐代高僧）把衣钵传给惠能后，知道众心一时不能明白惠能为何一下子成了传人，也不能够服气，便要惠能深夜离开。当五祖送惠能到九江驿时，要惠能下船，并为他把橹摇船，说：“我来摆渡，度你过去。”惠能说：“请由弟子来摆渡吧。”五祖说：“应该是我度你。”惠能回答：“迷时师度，悟时自度。”

惠能所说的“自度”，就是要我们培福、结缘、修慧，即所谓的福慧双修、行解并重。

·日积



真正的福德因缘，就是要求自己，自己健全了，福报不求自来。四点参考：

一、求财不如勤俭：宋朝朱熹在《近思录》提到：“懈意一生，便是自暴自弃”；我们想要发财，如果懒惰不事生产，财富不会自己从天上掉下来；想要发财，须生活朴实，省吃俭用，加上勤劳努力，日积月累，财富自会增加。

二、求名不如随分：很多人都希望有名望，名望不是靠别人平白奉送，要靠自己积功累德，自己健全。有的人一心追求名位，只为满足个人的虚荣心及欲望，结果贪求无厌或过分执着，容易陷入名利的大海里，患得患失而忧苦终日，难以自拔。因此，追求名望最好的方法，就是自己随分。

三、求助不如结缘：人的一生，难免会有需要别人帮助的时候；当我们需要时，能够适时提供助缘的人，就是我们的贵人。生命中的贵人在哪里？贵人就在结缘里。平日与人广结善缘，因缘自会回馈于你。

四、求福不如修身：人都希望自己有福报，得福报，也要有条件去享受福报。有的人一边赚钱，却一边浪费；有的人一边烧香祈祷，离开寺院教堂就恶口嫉妒。甚至有人祈求健康长寿，却暴饮暴食，生活无度，这些都把自己的福报功德漏掉了。

·结果



运气就是福报，是环境及时机等的因缘际会，是从过去世带来的福缘及业报，福缘成熟，则事事顺利；业报现前，则处处横逆。我们不努力行善，自求多福，却祈求神明赐予，这有违因果道理。生活中，我们首要就是要知福，知道自己是个有福报的人，进一步要惜福、培福。人生的意义，在于当我们的肉身在这期生命中坏灭了，而我们曾经种下的福田，却已然遍地开花结果。

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