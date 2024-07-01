幼吾：看见路名不见路

新加坡硕莪巷（Sago Lane）曾是殡仪馆林立以及举行出殡仪式的街道，这条不光彩、不名誉，人称的“死人街”，竟然“遐迩闻名，声名远播”！一位访客久闻此街，受到好奇心所驱使，独自跑到牛车水去看个究竟。 他游览回来后告诉我，说他跟着网上所指，却找不到硕莪巷！

说明书告诉他：硕莪巷是一条单行道路，连接桥南路和万达街（Banda Street，也作万拿街）。但是，他到了万达街大牌5号，还是找不到硕莪巷。其实，英文编写的Singapore Grandfathers’Roads: Legacies of Our Pioneers（译为新加坡先驱人物命名之街道：先驱的遗产）也有这样的指示。

那天到大坡牛车水，我带了摄影机，特地去做一次“实地考察”。地图显示硕莪巷是一条单行道路，但在大马路（桥南路）路口没有硕莪巷的路牌指示，还竖起七根圆石柱，阻止车辆驶入。若是步行进去，那里只有佛牙寺右旁的行人小径，直达牛车水大厦前面广场。如果要开车进入，则要继续往前，转入史必灵街（Spring Street）进入万达街。在那里，只要仰望，见到前面那栋楼右手旁，钉上5 Banda Street（万达街大牌5号）的牌子。至于硕莪巷，就要拐到大牌5号楼后面，才看见后面纵向的一栋高楼墙壁上，钉上4 Sago Lane（硕莪巷大牌4号）的牌子。很遗憾的，有了大牌和路牌，却没有硕莪巷这条道路或小巷，难道这栋大牌4号的店铺前的骑楼（五脚基）就算是硕莪巷？或是这栋楼店铺前面和牛车水大厦右旁，种了花木的夹道就是？还是这一条街只是一栋楼？不过，万达街大牌5号楼前是有一条可通车辆的道路。