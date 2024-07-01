“为社会留下慈悲…”

星云大师说：分享故事：一天晚上，主人把小台灯打开，照亮了整个房间。突然，小台灯看见墙角边的蜡烛，他对蜡烛说：“你看你整天待在角落浑身灰尘，看我多美丽，就在主人的桌上，多风光。”蜡烛抬起头，心平气和地说：“你确实比我美丽、也比我光亮得多。但是我们的作用是一样的，都是给主人带来光明，只不过我们彼此出现的条件不同，而不管在任何条件下，我都能给主人带来光明，而你呢？只能在通电的地方才会发光。”小台灯说：“我不信，咱们走着瞧！”

又一个夜晚来临，窗外狂风大作、雷电交加。忽然，狂风刮断电线，主人家里变得一片黑暗，他的小儿子开始哭闹了。这时，主人是多么需要光亮啊！主人急忙拿着手电，找到了蜡烛，小蜡烛被点燃了，照亮了整个房间，小孩子不再哭闹。看着主人最需要光亮的时候，小蜡烛出现了，可他一点都不骄傲，这时，小台灯开始反省自己，他感到以前说的话对不起蜡烛。

这时，小蜡烛好像看出小台灯的心思，对他说：“每个人都有自己的长处和不足，我们不要只看到自己的优点，就忽略了别人的优点。”小台灯惭愧的低下头。这时，小蜡烛又说了：“我的生命必然短暂，我就是要用有限的生命做出贡献。希望你能明白物若进取，必将有用的道理，不分大小，大家一起做出不同的贡献吧。”

说着说着，小蜡烛纤细身体慢慢变短了，他将永久的离开这个美丽的世界，但他却教会了小台灯一个大道理。

·健全



蜡烛告诉小台灯如何建立起对待生命的正确观念。正确的生命观，对于个人的修身立业、社会的繁荣进步、世界的和平安乐，有非常重要的关系。譬如有人认为“人不自私，天诛地灭”，因而一生自私自利，贪心缺德；有人不信因果，伤天害理，无恶不作；然而也有人凡事反求诸己，遇责不瞋，发愤图强，改变别人对他原有的印象；有些人乐观进取，遇到任何不幸的打击，都能从困难中找到奋斗的途径，从哀伤中体会生命的喜悦。

由于观念的不同，造成个人的命运有如天壤之别。可见观念影响我们对人生的态度，改变我们的命运。而正确的生命观，就能让人生过得有价值，有一人守五戒，则一人健全；一家守五戒，则一家健全；推而广之，对社会国家就有无量无边的贡献。

·尊重



生命之所以有力量，在于能为生命留下历史，为社会留下慈悲，为人间留下贡献。因此，生命教育最重要的，就是指导大家如何尊重生命，如何活出生命的尊严，如何创造生命的价值与意义。佛教认为，生命的意义，在于增进人生的真善美，在于懂得永恒的生命。人的色身虽然有老死，真实的生命是不死的，就如薪火一样，赓续不已。因此，人生的意义不在于寿命的久长，乃在于对人间能有所利益。

人到世间，除了要把握时间、争取时间、利用时间，多做有益社会人群的事，以延长时间上的寿命，更应努力创造美好的语言寿命、芬芳的道德寿命、恒久的功德寿命、互存的共生寿命等等，如此才是真正拥有福德与长寿。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。