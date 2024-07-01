泰勒丝（Taylor Swift）的时代巡回演唱会终于在6月初如期来到了爱丁堡。这场备受期待的演出吸引了来自苏格兰各个城市的霉粉们蜂拥而至。为了欢迎泰勒丝的到来，爱丁堡城堡的城墙上甚至在夜幕降临时投影了泰勒丝最新专辑的图像，致敬这场盛大的音乐会。

演唱会一票难求，许多没抢到票的歌迷，每日驻扎在默莱菲体育馆外守候，在场外的“第二舞台”随着场内的音乐一起唱跳。我和朋友们也没抢到票，但在体育馆附近就能听到霉霉动人的歌声，于是我们也决定前往，在门口凑凑热闹。尽管正值夏季，仅仅8度的爱丁堡让我们裹着大衣仍瑟瑟发抖，听说泰勒丝因为天气寒冷在舞台上冻到搓手的事情还上了热搜。然而，体育馆外的年轻歌迷们却彷佛感受不到寒冷。她们穿着各式贴满亮片的吊带裙，热情洋溢地高歌，音量甚至盖过场内传出的音乐。在佩服她们热情的同时，我也不禁感叹，我们是否也曾拥有过如此炙热的痴迷？

回忆小时候，偶像是贴在墙上的海报，是枕边的音乐，是遥不可及的星星。父母那一辈的追星，可能最多就是买个专辑，等偶像逐渐淡出人们的视野也不见得有机会见上一面。我们这一代无疑是幸运的，长大后有能力负担起演唱会的门票，就能近距离接触偶像。印象里我好像没有为了追星特别疯狂过，只是单纯喜欢偶像的音乐，但演唱会有难以言喻的魔力。作为西城男孩（Westlife）的粉丝，我来到英国的第一年恰好遇上了他们的演唱会，当熟悉的旋律以数倍的分贝冲击耳膜时，真的会心情澎湃、会忍不住尖叫。