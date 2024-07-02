再次印证了一件事：世上没有绝对的坏事或好事，得中必有失，失中必有得。疫情期间，无法出门，不想让日子过得病恹恹，于是弹唱之余一直想尽办法让自己活过来，于是上网，认识了意公子。

意公子何许人也？在中国大陆应该属于无人不晓的人物，但在岛国，相信这个越来越没有中文诗词的地方，应该没太多人听闻过她。也许有些看官一看到诗词会吓一大跳：干吗大白天跟我提文学这等事，太不现实了吧。其实啊，若是给自己五分钟试看，就会明白笔者说的是啥。她是在借着诗词谈生活，谈得还蛮让人频频点头或会心一笑的。

她原名吴敏婕，福建厦门人，本科毕业于福建师范大学中文系；她曾是厦门卫视、厦门旅游广播主持人，主持过体育新闻、社会新闻以及闽南话等栏目。为了更贴切地介绍这剂生活妙方，借用了网上一些描述得很接近笔者看法的撰文：“她的视频里，我们常常能见到在一盏夜灯衬托下，她席地而坐，手拿一个抱枕，用独特视角，用最通俗易懂的语言，将中华文化经典和历史知识娓娓道来”；“把中华五千年文化长河里那些打动我们的人与物，带进当下人们的生活”；“不同于其他文化自媒体人，意公子少拘泥于补充晦涩冗长的历史，而是聚焦探讨古人是如何看待天地，看待人生的智慧，以及悠悠时光里爱恨离别的情感。”