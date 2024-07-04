“自己本身的因最重要…”

星云大师说：分享信息：同样是水，牛喝了产生牛乳，蛇喝了却变成毒液；不是水有问题，而是两者的转化不同。人在世间生活，外在的因缘是一样的，一样的国家、一样的社会、一样的环境，机会都很公平，要凭各人的努力创造未来。一样的太阳、一样的月亮、一样的春夏秋冬四季，为什么大地生长出来的花草树木，高矮荣枯会不一样呢？

所以，我们都要先问问自己本身的条件是如何。我们心地的种子，是什么的成分？是菩提种（指人能够觉悟的种子）呢？还是邪见的种子？如果本有的种子不好，我们就要努力净化，否则学诸善法，最后不得善用，都成了毒药。

·智学



分享一首偈：“牛饮水成乳，蛇饮水成毒；智学成菩提，愚学为生死”。此偈语出自《华严经》（大乘佛教的重要经典之一，被认为是佛教中最为浩瀚广博的世界观介绍）。

“牛饮水成乳”要说的是，牛喝了水以后，水在牛的身体里会转化成为牛乳，一般人都欢喜喝牛乳，因为牛乳可以滋养身体。然而，同样是水，但是“蛇饮水成毒”，一条毒蛇，喝了水以后在身体里就转化成毒液，只要被牠咬上一口，就会有生命的危险。

“智学成菩提，愚学为生死”则要说明，一个有智慧的人学习善法，吸取的都是菩提智慧，面对他人的打骂、汙辱、委屈、伤害，都会成为他的菩提资粮。反之，愚痴的人学善法，即使你跟他讲道德、讲正义，他都会起疑心，甚至生起犯罪的念头，一样去做坏事，一样在五趣六道里轮迴生死。

·生灭



同样是父母生出来的儿女，有贤愚不肖的不同；同样的学校教出来的学生，好与不好各有不同，这能怪学校、怪父母不好吗？不是的！原因出在各人的业力不同，接受的程度不同，产生的果报自然不同。

我们看待事物，不能只是怪外在的环境，而是要反观自照。所谓因缘，父母、师长，乃至各种学问的学习，都只是缘，自己本身的因最重要。

人一生的境遇， 就算是双胞胎，往往由于各种的因素而改变命运。转变我们人生的因素， 本身可能极为细微， 但影响力却巨大， 好比将小石投掷江海， 石虽小却能震动江面，泛起涟漪。一个人或一个念头， 就会产生种种千差万别的命运。

有句话说：“心生种种法生，心灭种种法灭”，只要我们凡夫心生起，凡夫世界就出现；只要圣人心出现，凡夫世界就消灭。所以佛成佛时，一切众生都是佛，凡夫世界就不存在了。我们前面的路如何走，就看自己的心念如何带领了。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。