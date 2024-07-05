点智慧：态度决定人缘

“甘露及毒药，皆在人舌中…”

星云大师说：分享信息：美国哈佛大学的一个研究发现，一个人的成功，85%取决于他积极的态度，而只有15%取决于他的智力和所知道的事实与数据。而什么是积极的态度？包括乐于助人，愿意与人分享，还有不计较得失。

可以说，当我们在工作中没有更多更明显的优势时，那么积极的工作态度就是我们最大的资本。人不能改变过去，但可以改变现在；人不能改变别人，但可以改变自己；人不能改变环境，但可以改变态度；人不能样样顺利，但可以事事尽心。

·善事



与人交往，我们要得人缘，四点可参考：

一、善言不离口：和人相处，不管男女老少、亲朋故旧，见面时，都要善言不离口，多赞美对方，多鼓励对方，多说对方的好话，必能获得对方的好感。好话，有鼓舞人心的作用；好话，可激励人再接再厉；好话，可让一个迷失的孩子回头；好话，可以给人信心，给人自尊。

二、善听不离耳：同样一池干净的水，牛喝了以后，能生产牛乳利人，毒蛇喝了会产生毒液害人；同样的一句话，有智慧的人听后能悟道，能成就菩提；愚痴的人不管你讲得再好，他都会起疑，甚至生起犯罪的念头。所以，人要会善听，才能有好的结果。

三、善念不离心：我们的一念善心可以灭尽恒河沙数的恶事；我们的一念善心可以直下成佛有余。西谚有云：“善良的心，乃是最好的法律。”善念，可以缔造芬芳美丽的世界；善念，可以增加社会人心的道德修养。所以，我们要善念不离心，才能净化社会。

四、善事不离手：世上所有一切事的好坏，都与自己所作有关，塞内卡（古罗马斯多葛主义哲学家）说：“让自己获得好处的最佳方法，就是将好处施诸别人。”所以，你想要获得好的成就、好的因缘，就是要布施、要服务、要帮助他人。做善事，就如在黑暗中点燃一支蜡烛，它能像太阳光一般的照破黑暗，让黑暗中的人得到光明与温暖。

·细节



我们平常与人接触往来，态度可以决定自己的人缘，如果你用虚情假意待人，或用欺骗的方法待人，自然得不到别人的好感。然而，一般人都会忽略生活中的一些细节，让自己无法得到太多人的欢喜。细节决定成败，态度决定高度。《法苑珠林》说：“甘露及毒药，皆在人舌中”，我们待人处事多说善言，既能助长他人的善根，又能增益自己人缘，何乐而不为呢？

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。