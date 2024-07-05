奥运密锣紧鼓，真有山雨欲来风满楼之势，最近不论打开电视还是光顾电影院，播映的广告似乎都有办法扯上运动，悬挂塞纳河畔的巨幅海报更凶猛，卖服装也好卖包包也好卖笑卖惨也好，殊途同归奔向百年不遇的竞技场，总之条条大道通古希腊，一切能发生的关系都发生了。坊间涌现各式各样授权产品，廉价中价贵价丰俭由人，实践自由市场的自由当然无可厚非，甚至超市货在专做游客生意的纪念品店以数倍银码发售，乍见几乎涌起举报冲动，想想也不外各人头上一片天，打的挨的各适其适，旁人何必吹皱春水。

前天去位于协和广场的海军大楼看展览，惊见关闭整个月的交通枢纽原来已经成功变身露天运动场，中央两座喷水池隐没在工程棚架后，昔日路易十六和他皇后娘娘魂归离恨天的伤心地，即将迎来崭新繁华，暗黑历史一扫而空。只是7月14日国庆阅兵怎么办？总统每年由凯旋门起步，穿越香榭丽舍大道宣示海陆空实力，向来以这里作终点，今年不得不背弃传统，难道不怕影响风水？

广场地铁站停用，汽车巴士绕道而行，平日的熙来攘往无迹可寻，不知道可不可以用“暴风雨前的宁静”形容——宁静之后来的如果真是暴风雨，恐怕主办单位和观众都不愿意。高耸的看台令人望而生畏，成功抢购入场券的幸运儿届时如何翻山越岭，连轻度惧高症患者也不堪想象，更莫说我这种末期病夫了。而且别以为挥汗如雨爬到座位便一劳永逸，人有三急，必须寻找厕所如何是好？