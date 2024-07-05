本地留存的历史照片中记录了双林寺曾经的福州式样，几经翻建成了闽南式样，现在又在努力恢复成福州式样。古迹建筑亦经历着不断轮回，每一轮的重生都是主事者意愿的体现，在各种机缘之下得以实现。

上周五凌晨回到新加坡，马不停蹄地带一批中国来的设计师考察校园建筑，周末两天参加“华人中生代学者建筑史与文化遗产论坛”，这是“傅朝卿教授建筑史与文化遗产研究推广与交流基金”所赞助的，傅老是台湾成功大学的名誉教授，退休之际捐出退休金成立基金会，希望为中青年学者搭建以华语交流的国际平台。今年的论坛已是第四届，也是第一次在新加坡举办，由国大建筑系为在地方，与台湾建筑史学会、台湾文化资产学会联合主办。



这是异乎寻常的论坛，没有大咖主题演讲，而是将所有时间留给11位发表者，每场皆有与谈人点评，每位发表者有50分钟的时间阐述研究，须全程出席聍听其他人的成果，可以说是最“卷”的国际会议，如同武林大会一般，丝毫不敢怠慢。有幸受邀与学界前辈同侪分享自己的研究成果，以林氏大宗祠九龙堂为例，谈谈华侨华人如何在新加坡兴建祠堂。身处于万物皆可Rojak的环境，感佩大陆与台湾学者的严谨治学，铭记在心的是对文化混杂性、建筑真实性、构件假作性的探讨，建筑史研究与文化遗产保护是双生并存的。

两天的脑力激荡后，主办方安排参访莲山双林寺，20年前在新加坡主办的建筑保护会议就曾组织参观双林寺，历史场景似乎重现，将留在另一批年轻学子的心中。我是在展开南洋华侨华人建筑研究后才关注双林寺，想要了解与福州西禅寺的渊源，以及华社参与宗教建筑的建设。在研究新加坡惠安公会与林氏大宗祠九龙堂时，意外听闻双林寺的故事，张成雄先生曾一语点破：“高参法师是惠安人，俗姓林！”在惠安涂岭考察闽林祖祠时，当地人亦提起贤惠禅师一家修行的故事，他们也是惠安人，俗姓萧。