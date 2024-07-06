到图书馆时已经迟了，“街道的大写历史和小写记忆”座谈会已经开始好一会儿，听众挤满整间房，有很多人站着聆听。

陈志锐提起被《孤独星球》旅游指南列为亚洲十大旅游景点之一的恭锡街。显然知道此街前世今生的听众脸上露出困惑和讶异的表情，我却想起1985年在牛车水大厦熟食中心的那个晚上。晚餐时间，天刚从深邃的蓝暗了下来，人潮汹涌，紧挨着的摊位都灯火明亮，元宵已过，“东风夜放花千树”的气氛却还赖着没走。下意识地走向经常光顾的鱼头米粉摊时，忽然像从梦中醒来一般对自己说今天就吃点别的吧，蓦然回首，H就伫立在灯火阑珊处，两人愣了愣，都笑了。我缓缓地走过去，你怎么会来这里？来打包晚餐，走过来的，我就住在恭锡街。

她没有了五年前W介绍我们认识时的冷漠，眼眸中却多了一丝不易察觉的落寞，她与W有着相似的性格，外表高傲，骨子里却是温暖多情之人。她说我怎么总是一头乱发，我生日时就寄来一个满头乱发的小男孩在画着橘黄色太阳的生日卡，卡上写着“愿你的日子，有阳光，有朝气，快乐洋溢”。她与W之间像李商隐的《无题》诗，“昨晚星辰昨夜风……”一样地隐晦，无法揣测，只知道1985年时一切已是“流水落花春去也，天上人间”，难得她还把我当朋友。两年后的生日，她还寄来生日卡说“还记得老朋友吗？”但是信封背面已经没有Keong Saik Rd 的地址。她曾说过虽然不舍，但终究还是会搬离恭锡街的。