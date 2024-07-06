点智慧：接到诈骗电话

“保持冷静，仔细查证…”

星云大师说：分享信息：根据《纽约邮报》报道，英国行动研究分析师芙格尔，在回答有关诈骗电话的问题时指出，公众一旦接听诈骗电话，等于向诈骗集团传达2个讯息，首先，这是一个有效的电话号码、二、电话号码的用户会接听电话。

芙格尔指出，有些人在接到诈骗电话时会试图咒骂激怒对方，例如：“我会抓住你的，我是律师”、“你真是大胆，我爸是警察”、或是“别再打电话到我家”等，她表示，这些对话只会提供更多个人资讯给对方。

芙格尔进一步说明，当对方掌握用户的电话号码、地址甚至身份证号码时，该用户的电话于对方而言，将不再只是随机的电话号码，他们可能会在日后不断来电，并将这些收集到的资讯，与来自社交媒体或骇客攻击所得到的资讯，一起“储存、重新整理，卖给下一个骗子”，迫使用户陷入更大的风险中。

因此 芙格尔呼吁，接到诈骗电话时最好的方法是“直接挂断”，不必试图在电话中向诈骗份子说教。芙格尔说：“骗子以弱势群体为目标，通常是老年人、学生和移民，他们觉得自己可以欺负这些人”，试图“恐吓”受害者交出金钱或敏感讯息，因此他们不会被脏话、斥责等言语威胁到。

·泄露



骗子都是利用人性的弱点行骗，有人接到诈骗电话十分气愤，反过来咒骂行骗的人：“你会有报应的！”虽然是气话，但不见得没道理。说谎害人，的确是造业；然而，我们也要懂得保护自己，千万不要因为生气或者是有着感化的慈悲心，说了太多、不小心泄露个人资料而伤害到自己及家人，最好的方法还是马上把电话挂掉，然后也尽一点义务，把疑似诈骗电话向警方举报。

·了解



科技日新月异，现代人的生活越來越便利，诈骗集团利用网络即容易操作且快速传播的特性，發展出多种诈骗手法。接下来，诈骗手段只会越来越先进，包括使用AI技术谎称家人紧急用钱等；所以，我们平时在享受生活的便利时，一定要时时保持警觉，牢记“1听、2挂、3查证”，接到疑似诈骗电话，除了向当局举报之外，也可尽快和家人朋友分享，让大家不仅也能提高警惕，还有道平安的作用。

我们也应该多看新闻，了解整个新科技的趋势和其便利功能，知道近来有哪些骗局横行，进而提高个人防范意识，在面对诈骗时也能冷静应对。

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