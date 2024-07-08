“这东西中文叫什么？”被孩子一问，也顿时语塞了两秒，才想起那是叫扑满！事缘老伴在整理杂物时找到一个早年邮政储蓄银行POSB某个促销活动的赠品，一个提款机式的扑满。插入张硬卡，按下号码，底层的钱盒就会弹开，仿真别致，还可以当计算机用。

随便问了问身边的年轻朋友，很多都想不起扑满这个词，倒是谁都可以随口说出是英文的“猪仔银行”（Piggy Bank）。为什么各种类型都有的储钱罐在西方都叫猪仔银行呢？可能是因为猪的丰满体型适合储放较大量的钱币，也有说是因为过去做储钱罐的材料多是一种叫pygg的陶土，同音又有形态，就这样约定俗成了。倒是扑满却有迹可循，晋朝的《西京杂记》就说它“以土为器以蓄钱，有入窍而无出窍，满则扑之”。我更喜欢广东人给的名字：钱罂（读音如ang）。

扑满在过去曾经很流行，夜市（pasar malam）常有专卖摊，除了猪型也有各种各样的。我的扑满是一个大腹便便的圣诞老人，妹妹的是一只大公鸡。我们爱把多余的零用钱往内投，从回声估计“满度”。爸妈有时也会有奖励式的投赠，压岁钱红包钱，姐姐工作发薪日给我们的零用钱，我们也多拿来喂圣诞老人和公鸡。我们的扑满本来是“有入窍而无出窍”，第一次被“开膛”应急的情景记忆犹新。