“人情上会有真假善恶…”

星云大师说：分享信息：北宋著名画家、诗人文同，人称石室先生。他一生深爱竹子，也喜爱画竹，所以很早就在自己的居处兴建一座墨君堂，四周遍植竹林。他藉由亲近竹仔，观察竹子，领会竹子不畏霜雪与严寒争斗的坚韧性格，所以称竹为君，将竹仔的行性诉之笔墨，终成一代墨竹大师。

他的表弟苏东坡曾为他写了《墨君堂记》一文，文中除了阐述墨君堂的意义，也赞扬表兄，说他端静而文，明哲而忠，性格与竹君相近。同时说文同画竹：“挥洒奋迅而尽君之德，稚壮枯老之容，披折偃仰之势。风雪淩厉，以观其操；崖石荦确，以致其节。得志，遂茂而不骄；不得志，瘁瘠而辱。群居不倚，独立不惧。与可之于君，可谓得其情而尽其性矣。”文中所称的“君”就是墨君，也就是竹子。

后来，苏东坡又在另一篇文章《文与可画筼筜谷偃竹记》中赞扬文同画竹。文中先批评世人画竹“节节而为之，叶叶而累之”，这样堆叠出一幅画是不好的，画竹应该“故画竹必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔之起鹘之落，少纵则逝矣”；这也是成语“胸有成竹”的由来。

·领导

现实环境中，如何做到胸有成竹？3点分享：

一、人事布局：政府的庞大官员体系，一定要靠有能力的人来领导，领导人对所有的人事，要有认识、了解，在调动时才能胸有成竹。政府以外，其他团体、公司和机构，只要有人的地方，就有是非。尤其每逢人事调动，就像大风吹，有人为自己升级欢喜，有人为升迁不公抱怨，有人感到怀才不遇。总之，怨声载道难免，但身为主管，对于调动必定要胸有成竹，否则机关团体里，人事失去和谐、忠勤的服务精神，只在人事上斗争，这样的团体不会有好发展。

二、经济用支：社会上经营任何事业，都要以经济为基础，没有钱不能办事，所以一些投资创业的人，不管扩大投资或增加设备，在在都与经济有关。健全的公司机构，必要讲究预算，按照预算行事，按照计划实施，总不能工厂已开工，再去筹募资金，如此必会遭遇波折，所以领导人对经济用支，要能胸有成竹。

三、事业发展：现在的社会，已走上企业集团经营的时代，也就是集合多人的力量，开创大规模的企业，或是结合众人的力量，以雄厚的资本投资大型事业。任何事业的发展，都需要领导人胸有成竹的领导，例如成立一间工厂，生产部门从厂长到各处员工，经销部门从总经理和推销员，工厂的组织、预算、销售、广告，甚至盈亏，都得胸有成竹。

·人情

世界不是一人所有，集合各种人成为社会，有了社会之后，因为人心和思想不同，所以人和人接触之后，在人情上就会有真真假假、善善恶恶、好好坏坏、是是非非。我们对这些人情的变化，要想解决人事的问题，就须对人情的真假胸有成竹。胸有成竹不是要阴谋对人不利，而是要有原则、有执行的能力，甚至要明白人情的虚实，如此遇到一些复杂的问题，才能迎刃而解。