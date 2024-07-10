陈宝珠：被耽误的职场剧

韩国人拍职场剧向来很有一套，任何职业都可以讲得有模有样。最近入坑《毕业》和《她的日与夜》这两部韩剧，一个主打姐弟恋，一个玩奇幻梗，吸引我的反而是拍出职场现实的部分。题材和演员或许不是最热门的，看着看着却被深刻写实的温暖生活感打动。

《毕业》剖析人性到位先说刚在韩国播完的《毕业》。韩国堪称教育地狱，《毕业》以竞争激烈的补习文化为背景，题材颇小众。导演安畔锡是“姐弟恋匠人”，《经常请吃饭的漂亮姐姐》《密会》和《春夜》都是他的代表作。他的文艺风格非常强烈，擅长用唯美场景和柔和配乐把观众拉进暧昧甜蜜情境里。然而在禁忌恋的美丽糖衣下，常会不小心吃到披露社会现实的玻璃渣。像《毕业》就拍出了职场敏感的竞合关系、体制内外教育系统的问题，浪漫温暖又犀利，把人性剖析得十分到位。

剧中无论是学校老师或补习班教师，都被升学主义和业界明争暗斗的黑暗吞噬，逐渐忘了初心。有几场戏特别吸引我 —— 第4集师徒联手讲课这场戏不只震撼了身为老师的他们，也用教育热血深深打动了观众；第11集男女主角为了教学理念争吵，是我今年看过最棒的片段之一；第12集被品格如竹子般高尚的“表老师”感动；第16集反派恶女看准助教出身贫寒而出手利诱，她因自尊被践踏而难过痛哭一幕令人心疼。