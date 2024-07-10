陈耀福：黄树良的桃花源

黄树良老师画画一直在追求自己心目中的极致美，朴实的南洋物件在老师的油画笔下重新构图和布局后，似乎都有了新生命，在油画布上缓慢地呼吸……

初入广告圈是在1982年，因为非科班出身，每天到广告公司上班就是各种新事物和各种学习。我当时是公司创意部最年轻的新进员工，所有的同事好像都是自己老师一样，每天都能从中学到一些和设计相关的技术。记得当时部门里的插画师是马来同胞，为人低调却技艺高超，每天看着他画电视脚本，尤其在画人物时更是惟妙惟肖，令人十分羡慕，因为自知画人太难。当时的工作没有恶性加班，想想必须尽快把正统画功学起来，很快找上了当时在苏菲雅路尽头的南洋美专，报名了两年制西洋画夜班，开始学起素描、水彩和油画。



当时班上十多近二十位同学，来自各行各业，以女生居多，我们的主导老师就是黄树良。老师很年轻，和我们的年龄不相上下，修完美专的全职专业课程后留校执教，我们这一班开始了每周一次的夜习。两年间在课堂上的课程都是静物写生，后期偶尔会有户外写生活动。在课堂内从最基础的画石膏模块、石膏像开始，到之后的水彩和油画，老师会在课室前面摆上几个物件打个灯，同学们先到先选好自己喜欢的角度和位子，架起画架开始画。黄树良老师在课堂更像是个朋友，把画画素材里的功具颜料的特性和基础教完后，就不会说太多难懂的理论，更多的时间是在回答同学在画画过程中所碰到的问题，和为同学们的画作做一些关键性的示范和修改。我们一直在静物上练基本功，画着画着，我开始觉得离自己想把人物画好这个愿望应该是越来越越远了……

直到有一次黄树良老师在课堂上给我们示范人物速写，看着他挑了个同学当模特儿后，在A4速写纸上神笔一挥，不到十来分钟，就完成一幅神韵之作。老师也让我们一起互相作速写，一个小时下来，我很确定把人画好这件事，我应该此生无望了，但画画这件事，我们很幸运碰到黄树良老师的带路和启发，我也更清楚要真正把画画好，都还是得靠自己，投入时间，关注和自己独处的状态和持续努力，再加上老天给的天分，才有机会画出一番天地来。