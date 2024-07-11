毛尖：于正你没有售后意识

于正新剧《墨雨云间》出场，速度飞快。一开头就完成十集容量：县令之女薛芳菲下嫁凤凰男，凤凰男飞黄腾达后攀附了长公主，弄脏弄乱弄差薛芳菲全家然后一条龙将其送走。没料到薛芳菲在活埋中逃脱，顶替相国嫡女姜梨身份，回京为已死的姜梨和自己复仇。

客观地说，“替身双复仇”概念，不仅有效规避了穿越，也让姜梨的复仇带来双倍快感。快进剧情加上双倍爽感，加上豪华到群众演员的各路配角，当红的范湉湉竟然演了陈乔恩的老妈子，《墨雨》的剧感几乎四星预订。但是，长剧爽剧缺因果和逻辑，就是铁树开了喇叭花。

拿到重生剧本的薛芳菲，堂而皇之来到姜梨家，人物设定离家十年，偌大一个家族，都是睁眼瞎，十年能面目全非吗？不过，一大家子，一个像姚明一个像黄晓明，在影视剧里都可能。当然《墨雨》也是各种混溶，《黑暗荣耀》加《回家的诱惑》加《流星花园》加加加加，古偶加玄幻加动作加恐怖，又土又爽又狗血，把东亚观众嗑得最凶的桥段全部叠加一起，编导真的做到，而且做得还不错，台词洗练回忆场面不重复，女主复仇的征途，尽管全线被男主的金手指加持，却也可以差强人意地跻身意淫款“女帮女”主义，此剧前三分之一，确实也有一种杀疯感，对于国产剧的温吞感，于正曹操式的输出，真心比走一步退两步的古偶好看。每个人随手携带三台鼓风机的样子，也让《墨雨》的画面显得不寡淡，但是，于正老师，你考虑过中国影视剧的售后吗？