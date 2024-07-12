潮流轮回，日子才不乏味。青丝本无烦恼，一旦意识形态渗透其中，万千凡夫俗子便“缘愁似个长”了。

近日新柔长堤开通百年大庆，报上刊登了1971年初拍摄的老照片：兀兰关卡展开“剪剪行动”，凡蓄长发的男性公民返国，护照一概没收，待一头青丝尺寸合了规矩，方可到移民局总部取回护照。至于非公民男子，只得移步关卡旁的理发店把长发修短，才能堂堂正正入境。长发禁令让该剃头档口每日修头百余，因人客急急如律令，剃头费从一元钱飙至两块五。



那是雷厉风行的年代。照片上那些排队剃头的青年，望去不似雄狮般鬃毛蓬松，但毛发确实触了耳鬓衣领，遮了眉头，逾了矩，明令当前，想越雷池一步，难。

反对男士蓄长发，是半世纪前官方主导的反精神污染行动。1971年人民协会《民众报》有《长发值得留吗》一文，宣示“为了更有效地遏制男性青年蓄留长发的歪风，一项为期三个月的取缔运动将于11月间展开”。它属下百余联络所，联手推出“反长发运动”，其他社团、期刊积极组织座谈，邀约各路人马摇旗呼应。当局印发醒目招贴，文图并茂公告天下：“蓄长发的男士将最后才被接待（MALES WITH LONG HAIR WILL BE ATTENDED TO LAST）”。其时，男公务员长了逆鳞，执意为长发而“虽千万人，吾往矣”，注定灰头土脸满头包。若坚决不从，只能摔破饭碗拂袖而去。