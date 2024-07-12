“以心为本，以人为尊…”

星云大师说：分享故事：长安城天降大雪，寒泠至极，一个吃饱了饭出来消食的文人见雪花飘飘，诗兴大发，脱口道：“大雪纷纷落地。”刚念了一句，恰逢有个升迁的官员经过听到了，感念皇恩浩荡，一拱手接口道：“正是皇家瑞气。”旁边一个卖棉衣裤发了大财的商人心花怒放，也凑了一句：“再下三年何妨？”然而，商人此话一出，却激怒了路边一饿着肚子忍冻的乞丐，他哆嗦地大骂：“放你娘的狗屁！”

这四个社会不同阶层人士一人一句，也凑合成了一首打油诗：“大雪纷纷落地，正是皇家瑞气。再下三年何妨？放你娘的狗屁！”

故事寓意：不同的人，不同的处境，对同一事物的看法完全不同。我们需要去了解：你喜欢的，可能恰恰是别人厌恶的。

·立场



人与人之间的关系，最重要的不是共享荣华富贵，不是同一思想同志，而是人与人之间要有一颗将心比心的互相体谅之心。这就要求我们处事要从“心”出发，以心为本，以人为尊。

夫妻结婚之后，朝夕相处，如果不能将心比心，相互体谅，如何维持亲爱？父母子女居家，老少代沟，不靠将心比心，相互体谅，怎能安居乐业？社会上，士农工商、军人公教、政客庶民，不能将心比心，怎能和谐相处？

所以，人与人之间有了将心比心，有了彼此体谅，就能相互包容，相互尊重，相互爱惜；如此，体谅不是比荣华富贵，以及思想同志更加美好吗？由于立场不同，情况不同，所处的环境不同，不同的人很难了解对方的感受，所以人际之间的相处，不能将心比心，没有体谅的关怀，则人间不会和乐。

·情理



人和人相处，最要不得的是“疑心生暗鬼”，平时和朋友、亲人、同事相处，一旦发生事情，最好是开诚布公说明白，彼此要试着站在对方的立场去理解，不要心存猜忌。我们时常猜想别人不怀好心，猜想别人心里打什么坏主意，这种强奸人意的心态，是人际相处的一大禁忌。

维系人间的活动与存在，它好比润滑剂，使人活得更有意义。但是，处人一般就在情与理之间摇摆，自私的观点是情，公平的观点是理。为个人求、为目前求是情，为大众求、为千古求是理。然而，我们最好的处事就是把情一层层的化解，进入理的状态。

当我们陷入“主观的态度”，便是不管他人的想法，只在乎自己的想法，这叫做“情”。而处处为他人着想，要求自己把自私自利的心理和行为渐渐减少，即是“理”。

能够将心比心，试着了解，我们的心量就会越大，自己所得到的进步与成就也越大，这种方式也叫“无所为”，即是最大的有为。

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