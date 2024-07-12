汪来昇：陪她一段——看《金孙暴富攻略》

看《金孙暴富攻略》时，心中五味杂陈，满是共鸣，当然也看到了戏中刻意呈现出来的社会与家族矛盾课题——当天不少观众是带着“欢笑的泪水”走出影院的。不难发现，戏里比较明显的议题，包括遗产分配、亲情排行榜、老年人的心理状况、贫富悬殊、年轻人价值观的改变、传统的传承与发展、泰国华裔的境遇、女性在传统家族中的待遇等。任意抽个主题都能大书特书，让任何人都能讨论上三天三夜——难怪如此卖座。

于我，戏中“阿嬷”独自承受心理压力，以及那份为家族操碎了心的殚精竭虑，最为戳中我心——尤其因金孙儿时一句玩笑话，让阿嬷帮他存个一百来万，没想到阿嬷竟放在心上，而且真的做到了。即便阿嬷临终最失意时，想给自己买一块好的墓地（希望后世子孙愿意来扫墓），而去求自己大哥给点钱时（家中遗产都给了大哥），也没有拿出这一笔为孙子攒下的钱来用，可见她如斯重视对孙子的承诺。阿嬷百般希望大哥伸出援手，甚至搬出是自己一直照顾临终时的父母，却未能让兄长动之以情，在恼羞成怒下，甚至与她断绝关系。

阿嬷就是在这样的“旧时代”里过来的，或许如此才让她的“潜移默化”，无意识地让女儿活成了“自己”——她总对小女儿的真心照顾与陪伴较无动于衷，反而是大儿子对自己的冷漠，阿嬷却总抱着期待。二儿子埋怨阿嬷偏心于老大（为他求观音，从此不吃牛肉），但阿嬷最终还是把房子留给二儿子还赌债——女儿依旧未得到任何遗产。老二还了赌债后依旧没有赡养她，还把她亲手送入养老院。老二卖房子剩下的钱本想分给金孙，但金孙最后良心发现拒绝了。那一幕，她默默地忍受着绝望和痛苦，蜷缩在养老院床上，反衬了老二走出来时，满面笑意、如释重负。