戚玉武：乔丹与詹姆斯的一战

我是一个篮球迷，虽然现在很少打球的机会，以及对篮球已经没那么投入，但还是有一种特殊的情意。我的青春期都是在篮球场上挥洒汗水，我的篮球世界是迈克尔·乔丹在役时期，他退役时刚好发生在我来新加坡的转捩点，所以从那开始，我的世界彻底改头换面。



来新加坡后，我很少打球，因为没有熟悉的球友，要去篮球场也不方便。乔丹退役后，变成科比·布赖恩特的时代，他和乔丹在我的心中不能同日而语，虽然我在广州时看篮球不只看芝加哥公牛队的比赛，看别队时我也兴奋不已，但随着乔丹王朝的结束，感觉我的人生同样到了另一个阶段，那时的我忙着适应一个新的国度并生存下来。

被乔丹的意志感染乔丹过后的布赖恩特和詹姆斯都是两位非常出众的球星，他俩被称为乔丹的接班人，能撑起一个时代，我在电视看过他们的比赛，也钦佩他俩的球技。对我而言，这里面有一种情感的因素，乔丹的光芒是没有任何人能够代替得了的，因为它代表我的青春。我在篮球场上模仿他的动作，尝试像他一样优美地灌篮，更多是被他在赛场上永不放弃的意志所感染。但如今年代不同，看法也不一样，年轻球迷不是否认乔丹的好，他们可能是看着布赖恩特和詹姆斯打球长大的，就如我一样，有情感的因素。在他们的认知里，布赖恩特或詹姆斯就如我心中的乔丹一样。