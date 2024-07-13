李天葆：民国章回体与燕语奇花

文字哪来新旧，只有好与劣，当中牵涉审美，还有一种隐然而生的铜墙铁壁，就是政治正确。

《金粉世家》有过几个版本，几十年前的烟黄封面，民国一男一女携手而行，不过字小如蝇，已是无法卒读。张恨水小说近几年来，成了长销书，总少不了《啼笑因缘》《纸醉金迷》的影迹。找到了一个繁体字版，而且分行分段落——其实不分段落是他的风格，一大片，里面蕴含风景人物对话，人们自取所需。当然新文学小说过度分段，古龙的武侠自然是新武侠，还珠楼主无可置疑坐镇古老一派，飞天遁地神光妖影共冶一炉，前世渊源今生孽缘交错进行，眼前渡劫剑仙助人兵解——兵解一词，自此学会，在仇敌算计之前，了结肉身。不分段，就是他王道。

这个《金粉世家》新版，分段自是顺应潮流，但惊骇的居然把张恨水的回目全部删掉，换了现代化的章节词语，诸如：清秀佳人，新欢旧爱，好戏上场……简单易懂，是的，叫如今的人如何理解：传字粉奁会心还密柬，藏身花架得意听娇声？还有楔子的：燕市书春奇才惊客过，朱门忆旧热泪向人弹……他花的可能不是心血，但绝对是他私下很得意的，回目的对仗，暗藏玄机，一语双关，上下典故串连，都是一种才华，当然不是大学问，属于某种灵思巧妙，眼下竟然变成障碍，过时老套——回目是迟暮的花，换成的是更廉价的塑胶花，平庸到极了。

书腰不忘用张爱玲作广告，“张恨水是她最佩服的作家”也就这样了，反讽的是引用茅盾的“使章回体延续了新生命，首推张恨水”，延续新生命索性把回目摧毁，眼不看为净。旧书有一本张氏的《满江红》，手绘封面是男女二人，站在江边，白浪滔滔，船只被红火焚烧。男主角记得是水村，女的叫做桃枝——张恨水式的人物，是米色斗篷，头上簇拥着半勾的烫发，斗篷下是葡萄点的花旗袍，衣襟别了一支自来水笔……时代痕迹很浓，粤语片拍摄过电影，白燕饰演。那个时候的女装轻舟已过万重山，再模拟也不像，民初装扮，头发服饰，留着50年代末60年代初的鸡窝头，不协调之中，也是某种时代怀旧。