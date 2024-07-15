陆思良：被没收的绿茶粉

那天下午我们参观天岩户神社，从牌坊门口到天照大神居住过的山洞，来回走了好几公里，而且是雨中滑溜的山路，晚上回到酒店颇觉劳累和干渴，马上想泡一壶热茶解乏润口。

为了方便，我们昨天傍晚才从另一家酒店移来这家酒店入住，它的各式设施较为齐全。我走到房间内宽敞的迷你吧台，看到白天清理房间的服务员把我早上出门时丢散在桌子上的十几袋茶包都收拾进了一个精致的茶盘，想起那堆茶包里有两小袋前几天住宿的那另一家酒店免费提供的绿茶粉，品味相当好，就在茶盘里翻找，可是却怎么也找不到那两袋绿茶粉。急问妻子，你有动过茶包吗？妻子说没动过，又问怎么了？我说奇怪，我从家里带来的各色茶包和在机场候机室里拿的几袋果香茶包都在，唯独找不到那两袋绿茶粉。妻子想了想，然后说，别找了，肯定是被服务员没收了。我不解，你怎么知道？她笑答，这就类似于有些餐馆和小贩中心内的提示：请不要把外买的食物饮料带入本场所。我争辩，不对呀，其它茶包都在。妻子点出要害：那两袋绿茶粉上印有另一家酒店名字，服务员做事是有针对性的，她们只是不允许你把与这家酒店有竞争关系的其它同业所提供的用品携带入门。

妻子说得有道理。看来这家酒店的服务员训练有素，眼光犀利，动作利落。没有了那两袋绿茶粉，我泡茶的兴致减半。现在回想，我记不清了，后来我俩是不是只喝了温热的白开水？