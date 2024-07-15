梁文道在《一千零一夜》节目中，曾经这样说过，他是有幸把兴趣变成赚钱养家糊口的幸运者。他喜欢读书，读书就是他的爱好。本世纪初，他制作了一系列与书有关的视频节目：《开卷八分钟》《一千零一夜》等，在社交媒体上播放，通过流量赚钱。这就是他所谓的把兴趣变成赚钱养家糊口的途径。

我想这样的人在人生道路上一路走来，内心必然洋溢着快乐、轻松和自豪。做自己喜欢的事，焉有不快乐之理？做着自己喜欢的事，又能赚钱让自己及家人过上至少温饱无虞的生活，当然满心的自豪感和满足感；说到“轻松”，倒不是这种工作可以躺平着手到擒来，其中也要付出努力。梁文道在介绍各种经典前，必须反复阅读，才能在节目中既介绍了书的背景、内容，也清楚地传达自己对经典的态度和看法。因此，这份工作未必轻松惬意。这里的“轻松”应该指所从事的是爱好所在，过程中能做得如鱼得水，得心应手。在这种意义上，把兴趣变成职业者理所当然是幸运者。

梁文道是名人，能够把兴趣转化为工作，当然有自己的天然优势。但这不等于说寻常百姓就无法实现这样的梦想。我执教鞭的第一届学生中，就有一个典型的例子。从私人小企业中失业，这时已迈入中年，加上没有大学文凭，在每一条路上都讲关系的社会，求职困难重重。偶然的机会，她开始学习手机摄影，哪知道一发不可收拾，她这才豁然发现自己的兴趣和特长所在。老师把自己忙不过来的班级转给她，她本就是一个极认真负责的人，认真备课准备教案，寻找摄影案例，深入浅出地阐述摄影技巧；同时不辞辛苦，带领学员四处采风，倾囊相授，风雨无阻。于是，学员大开眼界，满载而归；不仅如此，也因为感恩她的无私教学，便将她的名声一传十十传百，口口相传地传播开去。自此，她的班一席难求。不仅如此，当地电视台节目组请她接受采访，制作节目公开播出。