“我们要划清情绪的边界…”

星云大师说：分享信息：遇到不如意的人或事，许多人难免会产生激动的情绪，虽然知道生气伤身，而且大部分的疾病与情绪有一定的关系，但总是控制不住负面情绪。

根据美国健康网站《Everyday Health》报道指出，爱生气的人寿命较短，且身心都容易受到伤害。研究显示，在发怒2小时内，容易造成大脑因血液出血或凝块，导致中风的风险高出3倍。

医学也证实，生气会加快脑细胞衰老，减弱大脑功能，而且意识与专注力不集中，也会导致大量血液冲向大脑，使脑血管压力增加。大脑中的杏仁核，在生气时会释放肾上腺素及睪酮素，让身体产生反击，但频繁生气会破坏大脑中枢兴奋及抑制的机制，让脑细胞变得衰弱、脑功能老化。

美国精神病理学教授弗里斯塔德建议，想要生气时，可以试着做些深呼吸或离开现场，改变自己所处的环境，就能减少发脾气。

·清凉

一年中最炎热的三伏天已经到来，人身如同天时，四季历历分明，春生、夏长、秋收和冬藏，我们的身体也依着节气而显示出四时的气象。伏天时节太阳离地球最近，气温节节升，蚊虫等也滋生不断，此时人的身心同样处于旺盛时期，最易心焦气躁，感受到异常炎热。

佛经中亦将内心烦恼尘垢与自然界中的炎热相勾连，形象地称为“热恼”，而将那超脱尘俗达至彼岸的解脱境界称为“清凉境”，此种清凉无上之法门，加了中华文化的渲染，往往被简明扼要地表达为“心静自然凉”。

如何做到心静？三步骤进行：一、感到愤怒时，问自己：“生气有用吗？”、二、焦虑蔓延时，去反思：“有那么严重吗？”，还有三、敏感扩散时，先判断：“真和我有关吗？”这三步，主要是让我们划清情绪的边界，收起无谓的猜疑，这样才能减少内耗。

·调控

人为什么会生气？无非是自我的表达没有受到尊重，自我没有受到认同，自我没有得到称心，所以气就愈生愈大，其目的就是要让别人看到我的存在。如果这个时候，你能把自我暂且放下，退一步想，化私为公，化我为众，能从放下自己中，扩大含摄其他人的想法，就不会感到太受气了。

我们真正的养生，不是住好房子，不是吃保健品，而是管理好自己的情绪。美国社会心理学家费斯汀格有一个法则——生活中的10%是由发生在我们身上的事情组成，而另外的90%则是由我们对所发生的事情如何反应所决定，所以，我们能调控情绪，才能控制自己的人生。

我们要生气时，不妨想想这句话：脾气人人有，拿出来是本能，压下去才是本事啊！

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