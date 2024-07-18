“我们应慢慢戒掉嫉妒的毛病…”

星云大师说：分享故事：大雄宝殿的大磬，嫉妒高高在上的佛祖，大磬向佛祖抗议：“你是铜做的，我大磬也是铜做的，同样是铜做的，为什么信徒为你烧香，献给你鲜花、水果，还要礼拜？说什么‘拜佛不敲磬，佛祖不相信’，这实在太不公平了。”

佛祖告诉大磬：“当初我这个铜要雕刻成佛像的时候，耳朵多了一点，就挖呀、刻呀；鼻子高了一点，搥呀、打呀，我是经过了千锤百炼，种种的忍耐，才成为现在的佛祖，受到大家的恭敬礼拜。而你这个大磬，一点修养都没有，看到我稍微得到信徒的尊敬就嫉妒，你看！人们才轻轻的敲你一下，你就嗡嗡嗡地叫起来。如果你也想得到信徒的恭敬，就不可有嫉妒心。”

·开示：人的毛病，有的隐而未现，有的显而易见，嫉妒则是很容易被看出的毛病。因为嫉妒的心理往往会形之于相，从态度上、言行举止间，就能察觉得出。

·人苦



生活中，我们要做到“他有不妒”，就能慢慢戒掉嫉妒的毛病：

一、不妒人喜：内在嫉妒的情绪表现于外在的形象，就是人喜我不喜、人荣我难过，甚至嫉贤害能、妨碍善事。我们待人处事，能夠享有无私无我的欢喜，这才是有价值的欢喜。

二、不毁人誉：不毁谤他人的荣誉，这句话说易行难，因为人有讲是非的习惯，有嫉妒的习气。毁谤、嫉妒的瞋心，像火焰一样，会烧毁慈悲，烧毁友爱，烧毁一切的功德。

三、不谤人有：看到别人有健康强壮的色身，庄严相好的面貌；有好衣服、好朋友、好居家、大事业、孝顺的儿孙、高尚的地位，生活富裕，神采飞扬，皆不起嫉妒，也不毁谤破坏，是谓不谤人有。

四、不忘人苦：不妒他有的积极态度，就是不忘人苦，意思是，我们不仅不能嫉妒条件比我们优越的人；还要护念众生的痛苦，帮助他们，使他们也能获得健康强壮的色身，及具足外在资生的财物。当众生遭遇天灾人祸的痛苦时，我们有切肤之痛，能设身处地为他人着想。

·享有



人在世间，有时享有比占有更宝贵。大楼是你的不是我的，不过我也可以进来坐坐；花是你种的，我也可以来欣赏；公园不是我的，我可以来散步；你开的路，我也可以走走；太阳是大家共有的，我可以晒太阳；月亮是大家共赏的，我也可以观赏。

只要我们心量扩大，宇宙三千大千世界的一切都为我所享有。世间上的任何东西，欣赏的当下就能享有；不把自己和世界分割，就能感觉到三千大千世界都与自己有关系，一切都是自己的。