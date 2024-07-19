“舍人欲而取良心…”

星云大师说：分享故事：鲁班是春秋时代鲁国人，著名的匠师，很多人想跟他学艺，他有一个徒弟的故事，在曲阜一带流传很广。一名叫王恩的徒弟跟随师傅几年，认为该学的都学会，就决定离开。一天，王恩就对鲁班说，“师兄弟们都独当一面，我也想出去显显自己的本事。整天在这里干些粗活，也没什么意思了。”鲁班听他把话说到这个份上，留住人也留不住心，就说：“要是你觉得自己样样都学通了，那就自己去干吧。”

王恩走后，鲁班没帮手，就琢磨着给自己找个帮手，他想徒弟迟早都要走，不如找个木人来帮着干活。木人很快造出来，干起活来又稳又快，鲁班很高兴。王恩到了外面，干了不少活，样样不顺心，一遇到困难就想要退缩。这时候，王恩才知道自己并没有把师傅的手艺学好。王恩于是硬着头皮来找鲁班，一进门却看到两个木人在那里一来一往的拉锯。他心想，这可是师傅从来没有教过的绝技呀！

于是王恩也决定不认师了，他趁着鲁班不在，偷偷地量好了木人各种尺寸，然后回家就干起来，干了三天三夜，王恩造出了木人，他怎么看都和师傅的一模一样，心里甭提有多高兴了。可是王恩装上木料一试，木人就是一块木头，一动不动。他研究了好几天，还是不管用，王恩只好去找鲁班。

王恩问鲁班：“为什么我比着师傅的木人做的，木人却不会动呢？”鲁班问：“你量的尺寸对吗？”王恩说：“都对，我量得很仔细。”鲁班问：“量头量胳膊了吗？”王恩点头。鲁班扭头看着王恩，王恩紧张到手都出汗了，鲁班突然问：“你量心了吗？”王恩支吾的回答：“我没有量心。”

后来，故事在民间流传开来，王恩成了“忘恩”，没有量心，也就成了“没有良心”。

·本具



良心是指善良之心、仁义之心。中国儒家有“性善”与“性恶”之说；佛教主张人人有佛性，佛性就是良心。良心人人本具，只是忘失，需要找回。有惭愧心、肯认错的人、懂得感恩的人，都是有良心的人。有良心的人，做事之前，必先摸摸良心，问问看这么做是对或不对，千万不能昧着良心，事后再来追悔，往往为时晚矣。

而所谓“满瓶不动半瓶摇”，比喻没有真才实学却又装腔作势的人。在生活中，如果我们学而未成便骄矜傲慢，不但无法成就，更显得肤浅、不足，终究摇晃倒地。

·冲突



其实再好的人，都还是有对不起别人的时候。我们时常会做对不起别人的事，有时候很快就忘了，有时候根本浑然不觉。然而，这也不表示，自认为没有良心的人，就一定是好人。如果明明觉得自己没有良心，却从来不想努力改过迁善，那也是有问题的。虽然我们应该经常检点自己是否违背良心，但也用不着总是告诉别人自己没良心，因为说多了，可能就会不在乎，也会影响到其他人。

一个人是不是真正有良心，只有在良心跟个人利害产生冲突的时候，才能看得出来。我们是人，不是动物，所以当两者冲突时，就要维护自己的良心和原则，舍人欲而取良心。