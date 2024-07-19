93岁的林苍吉依然掌控着他的太空船，在避世与入世间游走，在回忆与现实之间穿梭，缔造着另一段传奇。

2009年7月第一次去槟城旅行，是三天两夜的急行军，慕名去升旗山体验百年缆车，还记得在最高处的缆车站附近，意外走进一家餐馆，在优雅的庭园里喝下午茶，化解了热带暑气，感受到槟城的英伦风情。此后去过槟城很多次，常忆起升旗山的经历，却一直忙着在乔治市穿街走巷，没有再登升旗山。这次来槟城调研，放下行李便去见拿督斯里林苍吉，受邀前往他的Bellevue Hotel（美景酒店）参加纪念巴克敏斯特·富勒（Buckminster Fuller, 1895-1983）的聚会，没想到第二次登上升旗山会是这样的机缘。



虽然知道林苍吉是马来西亚先锋建筑大师，在新加坡有相当多的作品，包括两处国家古迹（即新加坡大会堂与裕廊镇大会堂），因其显赫的家世、博学善记的天赋、敏锐犀利的个性，外界对于其生平经历的了解如同雾里看花，止于传闻。无意中安排7月12日在槟城调研，得知这是富勒的生日，年年此时，林苍吉都会在美景酒店举办活动纪念忘年交的故友。这是怎样的情谊能经受住漫长岁月的蹉跎？

心怀好奇乘坐专车沿着九曲十八弯的山路而上，停在一栋双坡顶的两层建筑前，拂面是清凉山风，入眼是蓬勃生机。自槟城开埠以来，升旗山一直是洋人热衷的避暑胜地，美景酒店所在之地最早为英国治安官威廉·哈利伯顿（William Halliburton）所相中，1818年的一幅风景画描绘了当时的景象，前景中的山坡台地依稀可辨，远景的旷野已是人烟稠密的乔治市。