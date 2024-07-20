“不应为谄媚之言所动…”

星云大师说：分享故事：春秋时代，齐国的宰相晏婴死后，一直都没人能当面指谏齐景公的过失，景公因此常感到苦闷。一天，景公宴请大臣，席散后一起到广场去射箭。每逢景公射一支箭，即使未射中，大臣们也是高声喝采：“射得好呀！射得好呀！”

景公就把这件事对臣子弦章说。弦章表示：“此事不能全怪那些大臣，古人曾说上行下效，国王欢喜吃什么，大臣就欢喜吃什么；国王欢喜穿什么，大臣就欢喜穿什么；国王欢喜大臣奉承，自然大臣们也就常向国王阿谀奉承。”

景公听了，觉得弦章的话十分有理，就赏给弦章很多珍贵的东西。弦章摇头说：“那些阿谀奉承国王的人，就是为了要得到赏赐，今天若我接受这些赏赐，不也变成了阿谀奉承的小人了吗？”

·所轻



我们要堂堂正正地做人，就必须了解，在生活中“不以谄媚之言惑人，也不应为谄媚之言所动”。一般人交朋友，对于屈躬谄媚的小人，总是比较讨人喜欢；正人君子，直言直语，反而不受欢迎。其实，阿谀奉承的人，话虽说得好听，却不真实，不足以取信。所以，吾人亲近善友，也应该“不阿顺以取容，不迎合以求悦”，说该说的话，做该做的事，不趋炎附势，不阿谀献媚。所谓“好阿谀则是非之心起”，一个人处处拍人马屁，必然存心不良；善于逢迎谄媚，必为正人君子所轻。

·奉承



修行人最忌讳的就是攀缘谄媚，《佛遗教经》说：“谄曲之心，与道相违，是故宜应质直其心”；以花言巧语、欺诈取巧和人往来，终究不能长久，只有常保正直的心，才能获得他人真正的尊敬，也才经得起时间的考验。这就是佛陀说的“以无谄心亲近善友”之要义。所以，生活中我们都要留意，阿谀奉承者的伎俩：有奉承法、奉献法、贿赂法、献供法，也就是透过跟随、语言、物质、行动等方式来向我们示好，赢得我们的好感与信赖，从而获得自己所希望达到的目的。

朋友有很多种，有吃喝玩乐的朋友，有虚情假意的朋友，有共同创业的朋友，有同甘共苦的朋友。而最好的朋友，则贵在诚信、正直、体谅。所谓“善友第一亲”，我们的身体有病了，要找医师治疗；心灵有病了，则要靠善知识解忧。所以，结交心正意直的善友也就格外重要。

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