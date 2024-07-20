钟雁龄：这不是一篇鼓励抽烟的文

最近一幅红头巾三水婆（应该说是妩媚娘）抽烟的的巨型壁画掀起一阵讨论，热议点大致有三：1）宣扬和渲染抽烟；2）年轻红头巾太美不符合现实；3）限制多多阻滞艺术创意。刷刷刷，我最爱吃爆米花看网民留言了。

这件事让我忆起童年时候，跟我曾当蓝头巾阿嫲的互动。我会趁她午睡，蹑手蹑足打开她的“555”圆形烟草铁罐，热心地帮她卷“红烟”（ang hoon），用口水沾黏好烟纸压扁后扭下一头，一根根摆齐。阿嫲醒来发现有“童话小天使”帮她卷好“红烟”，自然是对这个死屁孩一顿藤条伺候。

我阿嫲曾经年轻少女过吗？谁没有呢。她年轻时当蓝头巾有抽烟吗？也有喔。我有因为看她抽烟帮她卷烟而染上恶习吗？应该没有。阿嫲年轻时吞云吐雾的样子像不像性工作者？夭寿！这样想，真的很不孝。

烟和咖啡说戒就戒

后来刚入行当记者，我曾经因工作压力一天五杯double espresso再来几根烟，和前辈同事在狭窄的后楼梯间建立起超越言语的革命情谊。记得前辈曾说，香烟就像狗，不会背叛随时陪伴，人再寂寥，点起一根烟就如黑暗中一点星火，冷冽残酷的人生作战求存中得以取暖。烟对他来说，有着比任何东西都更亲密的关系。

后来我也不懂哪根顽冥的筋突然觉醒（也可能觉得无聊不好玩了），说戒就戒，一夜之间就不抽了，甚至连咖啡也一并戒掉。人顿时清爽健康，也好像一下子掏空。不过还真的没有再碰烟，青春的热情、混沌、好奇与叛逆，好像也随之燃烧殆尽，落了个白茫茫，身体里里外外真干净。

之后看到一篇关于台湾大导侯孝贤的访问，谈到抽烟，他曾半戏谑说，可以一夜之间戒烟的人要特别小心提防，因为他们应该是最冷酷无情铁石心肠的人。

已故科幻小说大师倪匡以前几乎烟不离手，抽到房间的天花板墙壁都被黑厚“烟屎”封印，是典型的“烟鬼”。一次，倪匡仿佛听到上天捎给他的信息，说他吸烟的配额已全数用完。结果，他隔天就真的从此戒掉。

中国唐宋诗词中与烟草有牵连的词句，除了有“烟雨”“烟霞”“烟火”“烽烟”“烟柳”“烟波”“烟雾”等描写自然景观，还有一部分亦指吸食的烟草，战场英雄如刘备以至骁勇善战的匈奴，亦好此物。

波兰诺贝尔诗人辛波丝卡和电影大师Krzysztof Kieslowski（奇士洛夫斯基）都是没救的老烟囱。

我写了种种以上，究竟有没有燃起你想哈一根的冲动和欲望？你要好好自我审视。

在一个个画好的小小黄色禁忌格子内外，创意和自由还是不小心从里面四处飘散，好讨厌哦。你的烟侵犯了我的生活空间，如同你不受管控的创意，胆敢越过禁忌的栅栏，占领了我的地盘。把宣导的旗帜熏得乌漆麻黑，还脏脏臭臭，很刺眼很不正确你知道吗？

我觉得，学生们写作文也应该严肃认真对待，好好洗白，像这类抒情文：在烟雨蒙蒙的晚上，往事如烟，尘烟往事如屡屡青烟，袅袅上心头……”这样不是很好吗？

创意和才华与抽烟无关

不不不，我并不认为必须要抽烟才能当大师级的艺术家、诺贝尔作家诗人或电影界巨人，创意和才华与你抽不抽烟没有直接关系，正如不抽烟也未必代表谁谁谁就是正人君子。

写那么多关于抽烟这个恶习的烂鬼事，难道是这幅壁画引起的连串大惊小怪反应所致？也不全然是。

听着张雨生创作的《没有烟抽的日子》，想起他从小家训很严，在娱乐圈烟酒不沾，却也写了这首经典歌曲。写着这篇专栏，心情起伏思潮泉涌，看着满篇的烟，我是否升起一股好想抽烟的冲动？我是没有啦，你有吗？

还是要提醒大家：抽烟是危害健康的行为。