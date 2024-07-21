点智慧：不让心灵被腐蚀

“安逸腐蚀壮志…”

星云大师说：分享一个犹太人的故事：有位拉比（宗教导师阶层）平日靠砍柴为生，每天要把砍的柴从山里背到城里去卖。拉比为了节省走路的时间，以便把时间花在研究《塔木德》（宗教文献），决定买一头驴来代替。

拉比向阿拉伯人买了一头驴牵回家。徒弟们看到了高兴，把驴牵到河边去洗澡，结果从驴脖子上掉下一颗光彩夺目的钻石。徒弟们高兴得欢呼起来，认为从此可以脱离贫穷的樵夫生活了。

可出乎徒弟们意料的是，拉比领着他们赶快去街上把钻石还给阿拉伯人。拉比说：“我买的只是驴子，而没有买钻石，我只能拥有我所买的东西，这才是正当行为。”阿拉伯人很惊讶地说：“你买了这头驴，钻石在驴身上，你实在没有必要拿来还我？”拉比答：“我们只能拿支付过金钱的东西，所以钻石须归还给你。我们不愿意自己的心灵受到腐蚀。”

·名声



人生尤其要预防各种腐蚀，四点分享：

一、安逸腐蚀壮志：人，一方面有凌云壮志，一方面又贪图安逸享受；过分的讲求安逸，腐蚀了自己的雄心壮志。现在一些富有人家，都像天堂一样，前院有花园，室内有冷气，要吃的冰箱里应有尽有，要睡有舒适的名床。如此安逸的享受，下一代的心理状况就要留意了，不能让他们过于安逸，进而没有奋斗的目标。

二、毒品腐蚀健康：新型毒品让很多社会毒品泛滥，一些青少年因与毒品为伍，为了找钱购买，偷盗、诈骗等恶习衍生。毒品不但腐蚀健康和理智，更为严重者，一些泯灭天良的人，用毒品控制青少年的身心，控制风尘女郎的善良本性。毒品腐蚀人性，甚至会动摇国本，这是各国需要重视的问题。

三、虚荣腐蚀纯真：人有一种虚荣心，尤其青春年华的少男少女，更因虚荣心作祟，崇尚名牌。家中日食三餐艰难，他在外面花天酒地交游；父母为明日生活而挂念借贷，虚荣的儿女还在外面游荡。本来单纯的少男少女，应要为前途好好打拼，但因爱慕虚荣，人生的价值、美好的前途，统统被腐蚀而不值得一谈了。

四、贪汙腐蚀名声：成人也有爱慕虚荣的一面。尤其在机构为官，只要接触到金钱和权力，好些人常禁不起诱惑而贪汙。一些国家社会还吹起歪风，在公家机关服务，贪汙的人容易生存，不贪汙的人却被人排挤！但是贪汙腐蚀名声，不仅国家声誉受损，多少人因而最后落得名声扫地。人生走到这样的地步，还有什么价值可言呢？

·太累



精神家园同人类的生存环境一样，遭到了物欲横流的污染，需要进行环保。许多人虽然物质生活水平提高、物质享受丰富了，但并不快乐，精神依然烦恼，觉得活得太累了。

人们为什么会觉得活得太累？那是因为大家只有物欲的诉求与满足，没有确立与寻找人生的价值与意义。只要我们能确立一种心性本净的理念与价值观，就能够逐渐去除被物欲腐蚀的心灵的污垢，还心灵以本。而这一切，都可在生活中以“说好话，做好事，存好心”做起。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。