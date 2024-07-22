“为人保密，是做人应有的涵养…”

星云大师说：分享信息：“严”字的繁体字，最上面是两个“口”。为什么要有两个“口”呢？《说文解字》（文字工具书）指出：“严，教命急也。”意思是，敦促的命令十分紧急。紧急到什么程度呢？一张嘴似乎不够用，有两张嘴就好了。《现代汉语词典》中，“严”字的第一个义项是“严密、紧密”，其中一个例句是：“他嘴严，从来不乱说。”嘴能严到什么程度呢？就是严丝合缝，既不会跑风漏气，也不会透光渗水。

嘴严与嘴松相对应：嘴严，是指不该说的坚决不说；嘴松，则是不该说的也随便乱说。

·修养



保密的重要性在哪里？四点分享：

一、责任：我们一生当中，必定有多次参与研商的秘密会议，或者自己保管秘密档案；除了有关的顶头上司以外，不可以泄漏丝毫的秘密，这是我们的责任。

二、诚信：保密不仅是责任，更是关乎一个人的人格、操守。因为别人把秘密告诉你，就是信任你，如果随意泄漏，就是失信于人。胸无城府，口无遮拦的人，做一些事务性的工作，当然也有需要，但是保密是另一种高尚的品德，代表做人的诚信，更为重要。

三、厚道：保密不仅是责任，是诚信，更是为人厚道的表现。别人的往事历史，家事身份，他不希望别人知道太多，你一再打听、刺探，就不厚道。凡是足以造成对别人伤害的事，你泄漏了就有失厚道。因此，一个人的性格厚道与否，从他能否为人保密，也可看出一二。

四、修养：保密是修身忍性的功夫，必须有这样修养的人才容易做到。有的人修养不够，大嘴巴，好说别人的秘密，一说到别人某某私事，就觉得痛快，甚至一些国家大事，他为了表示自己有能力，不知轻重的一直向外发表。泄漏个人的秘密，可能有牢狱之灾；泄漏国家机密，可能有丧命的危险。

·流传



不能守密的人，别人不会太看重。所以我们能够保密，就是懂得自尊自重。现在社会上，太多人不知道保密的重要，专作“包打听”，见到人都说：“我告诉你一个秘密。”听的人也不知轻重，又再转告其他人。如此辗转流传，所谓的机密不需多少时间，立刻遥传千万里，是真是假，搞得大家一头雾水。这在社媒流行的当下，更是如此，一人不管消息是真是假，马上转发，结果造成大家都不知真相为何。其实，无论什么事，应该宣布的时候，负责的人会宣布，其他人提早泄漏，就是不当。

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