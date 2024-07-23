郑海娇：Gotong royong中的组屋翻新

去旧迎新不光是农历新年时的一种心情。一个屋龄30以上的家重新装修，多少能给予人第一次入住新居的欣喜滋味。于是，腾不出时间或预算，但又无法不念兹在兹，成一种无疾而终的单恋。当接获政府的家居改进计划 (HIP) 通知，以及官方计划以疾风的速递吹来时，单恋瞬间转为初恋：即雀跃又忐忑。

向来我与那层的邻居们有说有笑，互送食物，彼此帮忙代签邮件。这阵子，和睦友好延伸至楼上楼下，大家纷纷商量应对公敌的策略：开凿和打拆中，那不请自来，厚颜无耻的灰尘。此时，我更明白祖母和父亲生前提到的 “gotong royong”。祖母说，这词源自印度尼西亚，原意是“社区居民的合作”；说是守望相助的精神也无不可。我不知当年的文化认同如何，只知而今翻新中的小区有其gotong royong的朝气，邻居间相知的默契，更如屋子拆不得的承重墙、剪力墙，梁和柱。

“最好戴上口罩。” 施工的第一天，隔壁的邻居提醒我。我戴后，走到楼下，看见马来邻居，“最好戴上口罩。” 我提醒她。” 谈笑中，我透露她的小孩们每回与祖父母的道别，那动感与立体的不舍，后来也收藏在我那篇《快乐Bye Bye》。阵阵的“bye bye”，虽说夹着人间悲情的散，此时却扬起另一种邻里欢乐的聚。我们最想挥别的唯有灰尘和凌乱。