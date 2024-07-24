陈耀福：喜多郎与红头巾

我想我看懂了，我们最缺的是文化判断。明天会更好，我们共勉之。

原本就不太关注最近引发不少讨论的桥南路红头巾壁画事件，一直都认为，我国近几年来在各区域受保留建筑屋外墙壁画风潮的掀起，总是一件好事。这类型壁画一般很少是面向主流大道，更多是散布在各小路巷子或巷口。那些画得好的壁画，除了让人赏心悦目之外，如果内容精彩或文化内涵丰富，的确能为市容环境加分，即使是没有背负任何文化责任的纯美学壁画表现，都值得鼓励。至于那些画得不好的壁画，我们大可把它当作一幅涂鸦，因为我们相信有关部门一定会先为我们把关，审批过关的涂鸦应该也不会犯大错。



因此，对于红头巾壁画事件我一直把它当作是一件有趣的事情，期间也看了一下各路人马的不同观点，并不太关注事件发展，心想哪一天路过时会去瞧一瞧原作，感受一下现场氛围。

7月11日一早，打开《联合早报》的第二版，焦点头条大标题这么写着：“市建局与卫生部：红头巾壁画可保留但屋主违规作画须罚款”。导语的大意是红头巾壁画不必更改，不过屋主没先征求市建局批准就展开壁画工程，违反规定开罚2000元销案，根据规定，所有受保留建筑屋主都须先交上壁画方案供审批。看完报道，我笑喷了……Yes, Singapore is a “fine” country?!原来我们真的就只会开罚单？