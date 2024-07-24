阿九和我是住在同一座租赁组屋的邻居。租赁组屋面积很小，整套也就350平方尺左右。我家住七口人，已然拥挤；阿九家竟然住了十几口人，有如沙丁鱼罐头。因为家里没有活动空间，男孩们大部分时间都在组屋楼下流连游荡。阿九除了是我的玩伴，也是我小学同学。我记得他频频留班，直到我上了中学，他都还留在小学。并不是阿九天生比我笨，其实我一直认为他比我聪明。小时候我们要应对生活环境中的许多事，都是他教我带我的；当然，学校的功课除外。

阿九之所以在生活层面上比我精明许多，和他上有八个哥哥有着密切关系。他懂得的，大都是从他的哥哥们那里来的。当然，学校功课除外，因为他的那八个哥哥，没有一个不是小学没念完就自行毕业的。所以，旷课、逃学、上课打瞌睡，功课一不做二不交，对阿九来说都是家常便饭。倘若说起赚钱、打架，时髦事、江湖事，阿九简直就是玩伴中的先知。

那个年代，那种环境，那样的生活条件，阿九的哥哥们十几岁就步入社会寻出路，能寻出什么样的路，屈指可数。所幸阿九和八个哥哥都很团结，而且长幼有序，是兄友弟恭的模范。正所谓兄弟同心，其利断金。谁要和他们兄弟中的哪一个起纠纷都要三思而行，因为那等于是和九个兄弟过不去。周围识时务者对他们敬而远之，更助长这伙兄弟的气焰。