黎仕婉：你，数据化了吗？

路过公司大楼里的文具店，老板娘立马喊住问为何近期很少购买文具了？又问是不是现在上网订文具了等等。公司成立以来一直都是跟她家订购文具，所以跟老板娘是非常熟悉了。每次买得多还会给折扣，因为在同一个大楼，她也会让员工把文具送到公司来。

但是，N年前公司领导说要改革，要环保，要低碳。以后公司应该减少纸张，文件改用电子存档。这样下来，文具其实也用得不多了。举个例子，以前的hard copy文件，从记录开始，会用到纸笔书写，有时还需要计算器，之后到复印机打印好几份，再用文件夹存档或发给同事。现在做记录是直接输入电脑里，加之电脑和手机都带有各种小程序包括计算机，做好记录之后领导和员工都是输入电子签名，然后直接改成PDF格式，用电子邮件发给同事。这个流程笔、纸、计算器、文件夹基本省掉了。多功能的复印机连toner也直接省了，大多时间都用扫描功能。现在开会看到的情况是：年纪大一点的带着本子和笔，年纪轻的是直接抱着笔记本进会议室投屏开会。

再比如以前招聘，都是让填写申请表格交上来。疫情过后，所有的操作都采取“能不接触就不接触”的方式，各种申请都是电子表格，各种证件也是扫描过来，之后一来一往的zoom面试，真的连纸张都省了不少。

这种改革升级，确实让公司省了一笔小钱，但更重要的是省了不少存储空间，以往橱柜不够用还要“霸占”的情况也不复存在了。但是全部改成电子格式存档的做法，一定一定要备份。要是哪一天电脑“疯”起来文件消失了，第二个疯的人肯定是你了。

想想我读书的那个年代，零用钱都省下买各式各样的漂亮文具，一抽屉的文具啊看着也开心！虽然现在一直保留这个“爱好”，但是收藏的文具是越来越贵了！

数据化虽然带来便利，当然也有其诟病。年轻人越来越不会写字，而且字体奇丑。

那些不会拼的字，电脑自动帮你拼出来，甚至听语音都能帮你书写，动笔的机会越来越少。

关键是这种少了“触感”的数据模式，有时候会让我觉得很虚拟。毕竟，摸不到触不到的东西没有握在手里感觉实在啊！