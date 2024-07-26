“没有智慧是不能忍的…”

星云大师说：分享故事：商人开车载着妻子，与电单车骑士相撞。对方二话不说，抓起路旁的雨棚架，就砸向他的汽车，并转身就要离开。见此情景，商人非常生气，正想着要狠狠地回应，但听到妻子的阻劝后，很快平复下心绪，不再冲动。过了十多分钟，交警赶到现场，事件得以定性：骑士不守交通规则擅自右转，发生事故后肇事逃逸；拿雨棚支架砸坏他人汽车，触犯交通罪和毁损罪。

一个月后，那位情绪失控的年轻人，在法庭上认罪赔偿，狼狈不堪。而商人则收获道歉，并轻松追回了所有经济损失。

·12秒

英国心理学家罗纳德说：“暴风雨般的情绪，持续时间往往不超过12秒。爆发时摧毁一切，但过后却风平浪静。”然而，我们看看很多人，都因为无法忍住这12秒，任由脾气爆发，结果铸成大错。从心里学的层面，我们如何控制好这12秒，就能排解负面情绪。从佛学的角度，瞋恨心重的人，须修习忍的智慧，忍耐正是用来对治瞋恨的。有道是忍一口气，风平浪静，不论什么事，可以今天不计较，就忍一下，或许明天就没有事了。

我们要提醒自己，负面情绪来了先不忙着发作，发脾气前先转个念，例如：五分钟后才找对方吵架或理论，等忍过了这五分钟，也许就不吵架、不理论了。忍是一种力量，有力量就能将瞋恨心制住，将瞋恨心消除，将瞋恨心化解，这就是忍的智慧，没有智慧是不能忍的。

·精进



瞋是心中火，不但对自己不好，对别人也不好，常起瞋心就如同慢性自杀一样，所以我们都要告诉自己，要好好地控制脾气。其实，当某个人或某件事惹我们生气时，我们应该要感谢他，因为对方用他负面的行为来提供我们一个学习机会，让我们能够戒瞋；而且我们也要慈悲、怜悯他，因为他不知道他的行为是错的。

有句话说：“精进持净戒，能办一切事”，我们做事能持净戒，就不会做犯戒犯法的事，并以忍耐的力量去除瞋恨心，此外，还要有精进的力量，才能将事情完成。持戒就是守法，做事能奉公守法，精进奋发，何愁不能办成一切事。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。