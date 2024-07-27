点智慧：为谁辛苦为谁忙？

“没有妄想，自然身心清安…”

星云大师说：分享故事：在一家磨坊里，马和驴是好朋友。一天，马决定追随僧团去取经，而驴选择在磨坊继续拉磨。10年后，马完成任务回来，与驴相见。马谈起这次旅途的所见所闻，驴大感惊奇，不禁叹息道：“你见得可真多呀，那么难行的路，我想都不敢想。”

马笑着回答：“其实这段时间，你在磨坊里走的路一点也不比我少，只是你一生只围着磨盘打转，虽然忙碌，却始终走不出这片狭隘的天地。”

故事寓意：我们有没有想过，自己的生活，就如同那头驴一样，一刻不停地忙碌，却始终感觉一无所获？越是忙碌，越是茫然，慢慢陷入“瞎忙”的怪圈。

·法喜

我们应怎么忙？三点分享：

一、忙要忙得有法喜：生活中，不是忙就是闲，有的人以忙为乐，因为从忙碌工作中可以获得学习、成长的机会。忙，可以充实生活，可以让身心有所寄托，而且从工作中可以获得成就感，可以自我肯定，可以培养信心。更重要的是忙人无妄想；没有妄想，自然身心清安，自然感觉快乐无比。所以，以忙为乐，则不苦；以忙为乐，则不懒散；以忙为乐，自然忙得心甘情愿。

二、忙要忙得有意义：忙的有意义，才能培养自己的因缘；忙的有意义，才能发挥生命的力量；但是有的人忙于吃喝玩乐，忙着花天酒地，这样的忙不但破财而且伤害身体，这样的忙没有意义、没有价值。忙，要有益于身体健康、增品进德和开发智慧。

三、忙要忙得有价值：忙，是接近价值的要途。但是有的人每天忙碌，只为了钻营一己的功名富贵，也有人为了自己的富乐而奔走。忙，也要思考那个忙，要对国家社会，尤其能对举世人类有贡献，这样的忙碌价值最大。

·菩萨

凡是想成功的人，生活都十分忙碌，往往弄得吃也不得安宁，睡也不得安宁。为了名利，一天到晚辗转在世俗尘劳中。到底我们每天这样忙碌奔波，为的是什么？在有限的生命中，我们真正应该追求的又是什么呢？人的生命不过数十年，活动的范围、能够接触到的人和事也是很有限的。但是，如果我们每个人都能努力为社会整体贡献，就会创造出全人类共同的生命价值，连带也会创造出我们所处的时代的历史价值。这就是功德，也是生命的成绩。所以，用智慧来发光，用慈悲心来发热，为了缔造生命的成绩而忙，这样的忙碌就有意义，就是菩萨精神。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。