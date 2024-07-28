点智慧：放大蔬食的力量

“心地清净才是最重要的…”

星云大师说：分享信息：“蔬食”除了顾健康还能护地球，联合国粮农组织计算，在人为温室气体排放中，饲养牲畜占了14.5%，换言之，为了生产肉品所产生的碳排放，比全世界汽车、船、火车以及飞机的碳排“全部加起来”要高。绿色和平组织、牛津大学等机构，也个别提出蔬食对环境的好处，只要每天或每周施行一餐蔬食，一个小小的选择，累积起来的减碳、减水效果，十分惊人。

一个人吃1天蔬食，可减少2.4公斤的二氧化碳排放（相当于73棵树一天所吸收的二氧化碳）、一个人吃1天蔬食，可省下1611公升的水（相当于20次的淋浴水量）、若众人一起吃蔬食，全球农地的使用量有望减少75％。

根据一些国家和地区的调查显示，大部分人民膳食纤维摄取不足，这也代表我们的蔬菜、水果都吃不够。吃蔬食，是增加膳食纤维摄取的不二法门，不仅有助每天排便的顺畅性，也能维持人们的肠胃道健康。

·仁慈



素食是中国佛教特有的饮食习惯，佛教徒吃素，旨在不断大悲种，慈悲而不杀生。然而，在现代社会，吃素的习惯也不只是佛教徒了，基于吃得健康的理由，有越来越多的人选择素食。尤其近年来，为了保护生存的环境，环保团体纷纷鼓励大家多吃素，少吃荤，以减缓地球的暖化，这就是大家都在放大蔬食的力量。

吃素是饮食上、道德上的习惯，而信仰是信仰上的事情，两者沒有多大的关联。站在佛教的立场，佛教徒并不一定要吃素，吃不吃素只是一个形式，心地清净才是最重要的。当然，能够吃素是更好的了，因为素食有很多的好处，可以长养仁慈心、培养耐力，只是“不要吃得古怪，否则就要造成他人的反感了”。

·思路



大众都可以“放大蔬食的力量”，通过循序渐进的方式，慢慢地多吃素食。当然做菜的人，若能把素菜煮得好吃，吃的人自然会接受素食，不一定非得要吃荤食。其实，很少人去思考这个问题：餐桌上每道食物，绝非凭空而降或唾手可得，食物的源头有人种植、培育、收成、运送、流通等，经过繁复过程，最后才会到消费者口中，这些食物的经过历程，便是饮食伦理。佛教秉持众生平等与慈悲心的生命观，不仅对野生、蓄养动物乃至所有生物界，实践不杀生、爱护生命的终极关怀，也为生态环境危机开展出新的思路。

有志在生活修行的人，不需在吃上计较，能够吃得简单，吃得朴素，吃得清澹，这样的生活就是美好的了；吃得太多，吃得太饱也不卫生，适可而止，也才是修行之道。

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